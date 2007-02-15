Материальное положение декретниц

Требуйте положенное!

Она привела показательный пример. Когда чествовали женщину, родившую миллионного ребенка по родовому сертификату, узнали, что она бывшая работница малого предприятия. Перед тем как рожать, уволилась, так как считала, что нанесет материальный урон своему предприятию, которое должно было ей выплатить декретные и пособие на ребенка.

По словам Галины Кареловой, мнение о том, что декретные и различные пособия выплачиваются из кармана работодателя, - заблуждение. Все средства, которые выплачивает работодатель женщине, вышедшей в декретный отпуск, по зачетным схемам перечисляются из Фонда социального страхования. Эти средст­ва перечисляются всеми работающими гражданами в рамках единого социального налога в Фонд в размере 2,9%. «Деньги в Фонде есть, и хватит на выплату всех пособий, поэтому не бойтесь обращаться к своим работодателям - они обязаны их выплачивать. В случае если вы считаете, что ваши права в части выплат пособий нарушены, неправильно рассчитаны - обращайтесь в отделения Фонда социального страхования по месту жительства, и вам все объяснят. Для этого в каждом отделении соцстраха работают телефонные горячие линии», - говорит Галина Карелова.

Итак, женщины, работающие по трудовому договору, имеют право на пособие по беременности и родам, а попросту - декретные в размере 100% среднего заработка, но не более 16 125 рублей в месяц. Декретные рассчитываются за 140 дней, то есть 70 дней до родов и 70 после родов. Если женщина имеет стаж меньше 6 месяцев и вынуждена идти в декретный отпуск, то пособие по беременности и родам не должно превышать за полный календарный месяц минимального размера оплаты труда - на сегодня он составляет 1100 рублей. Те женщины, которые были уволены в связи с ликвидацией предприятия, но имеют право на это пособие - 300 рублей в месяц.

Беременные женщины также имеют право на единовременное пособие в размере 300 рублей, если они до 12 недель беременности встали на учет в женскую консультацию.

При рождении ребенка выдают единовременное пособие в размере 8000 рублей. Для его получения в загсе при регистрации ребенка выдают справку, которую необходимо предоставить в отделение соцзащиты по месту жительства.

Право на ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет впервые в этом году за все время существования Фонда социального страхования получили неработающие женщины - 1500 рублей за первым и 3000 за вторым и последующими детьми. Обратите внимание, что если вашему ребенку до начала года не исполнилось полтора года, то вы тоже можете получить пособие. Возможно, кто-то по незнанию не воспользовался материальной помощью на ребенка, и ему уже исполнилось полтора года. Помните, что у вас есть в запасе полгода, чтобы оформить пособие на ребенка и получить его. За получением денег неработающим женщинам необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства.

Работающие до декрета женщины должны получать ежемесячно 40% от среднего заработка, но не меньше 1500 рублей по уходу за первым ребенком и 3000 за вторым. Есть и верх­ний порог получения пособия - не более 6 тысяч рублей. Также пособие не должно превышать 100% от заработной платы. В этом случае женщина пособие получает по месту работы. Женщины, работающие на полставки, должны получать и зарплату, и пособие.

Папа вместо мамы

Взять отпуск по уходу за ребенком и оформить на себя получение пособия с этого года могут не только мамы, но и папы, бабушки, сестры и даже тети. При условии, что они до этого работали или учатся очно в училищах, техникумах, вузах или находятся в отпуске по уходу за ребенком.

Бывает такая ситуация. К примеру, женщина родила первенца, но в семье уже есть ребенок мужа. В каком размере женщина должна получать пособие за ребенка - как за первого или за второго? Закон оговаривает, что пособия начисляются по количеству детей, рожденных от одной женщины, поэтому в этом случае пособие будет рассчитываться за одного ребенка.

Какие документы нужны для оформления пособия? Заявление, копия свидетельства о рождении ребенка, за которым осуществляется уход. Копии свидетельства о рождении предыдущих детей (в том числе умерших и усыновленных). Если оформлено опекун­ство над ребенком, то выписки из решения об установлении опеки. Справка с места работы или из соцзащиты населения другого родителя о том, что он не получает ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Если человек, оформляющий на себя пособие, не работает нигде, то дополнительно к вышеперечисленным необходимы еще заверенные копии трудовых книжек родителей, паспорта, справка из службы занятости по месту жительства о невыплате пособия по безработице.

Наш калькулятор

Как самому рассчитать ежемесячную денежную выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет

Пример №1. Средняя зарплата женщины - 20 000 рублей. У нее родилась тройня. 40% + 40% + 40% = 120% от заработка, или 24 000 рублей. Однако по существующему законодательст­ву, выплаты не должны превышать 100% от зарплаты, поэтому пособия этой женщины должны ограничиться максимальной суммой - 6000 рублей. Учитывая тройню - 18 000.

Пример №2. Средняя зарплата 7000 рублей. Женщина родила второго ребенка, но первому не исполнилось 1,5 года. 40% + 40% = 80%, или 5600 рублей.

Пример №3. Средняя зарплата - 5000 рублей. Женщина ухаживает за вторым и третьим ребенком. 40% + 40% = 80%, или 4000 рублей. Но пособие на второго ребенка и последующих детей не должно быть менее 3000 рублей. Поэтому здесь пособия рассчитываются так: 3000 + 3000 = 6000 рублей - должно составлять пособие в такой семье.