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Няня по ваучеру

В Арзамасе можно бесплатно взять воспитателя ребенку

№ 6(40) от 08.02.2007 [«Аргументы Недели », Оксана ОЛЬШАНСКАЯ, Нижегородская область ]

Няня по ваучеру
Фото С. ХАЛЬЗОВА

О том, что можно поучаствовать в город­ской программе «ваучеризации» дошкольного воспитания, студентка Арзамасского педин­ститута и одновременно молодая мама Ольга Кулебанова узнала из газеты. Неизвестно, сколько бы ей пришлось ждать места в детсад для своего Сережки, а тут вышло так, что и сын пристроен у проверенного воспитателя-профессионала, и платить за это не надо. 

Таких, как она, пока немного. И это понятно, люди побаиваются: новой социальной модели, внедряемой в Арзамасе, нет аналогов во всей России.

Альтернатива древности

Сегодня в Арзамасе очередь на место в детсад не так уж велика - 140 человек на 100 тыс. населения. Но и ее городские власти считают большой проб­лемой. В 2005-м очередь была в два с лишним раза больше, и городской Департамент образования пошел на то, чтобы открыть новые группы в помещениях, которые использовались под спортивный зал или зимний сад. Хорошо это или плохо, большой вопрос, но на этом все возможные резервы были исчерпаны. Надо строить новые детсады. Но, во-первых, денег на это нет, а во-вторых, дети имеют обыкновение рождаться и подрастать, не дожидаясь, пока для них что-то построят. И власти Арзамаса в сотрудничестве с Институтом экономики города нашли способ поддер­жать тех, кто выполняет мест­ную «демографическую программу».

С 1 сентября 2006 года родители дошколят могут выбрать между муниципальным детсадом, частным садом или няней. А чтобы покрыть родительские затраты, из городского бюджета им выдают так называемый социальный ваучер, т.е. целевую потребительскую субсидию.

- На самом деле - это не только способ решить проб­лему нехватки мест в дет­садах, но и создание альтернативы древней системе муниципальных детских образовательных учреждений. А конкуренция - залог повышения качества услуг в любой области, в том числе и образовательной, - говорит замдиректора Де­партамента образования городской администрации Валентина Кузьмина.

«Заказчики» и «поставщики»

При расчете стоимости ваучера остановились на цифре из «древней» системы - 1200 рублей. Тогда как муниципальный дет­ский сад из городского бюджета на одного ребенка получает в месяц 1500 рублей. Получив ваучер, нуждающийся в услугах воспитателя родитель - он же «заказчик» - выбирает «поставщика услуг», договаривается с ним об условиях найма и передает ему свой ваучер. После оказания услуг «поставщик» идет с этим ваучером в администрацию за своими 1200 руб.

«Поставщики услуг» - люди с педагогическим образованием, которые имеют опыт работы с детьми. Они приносят свои анкеты в администрацию города и делают заявку на участие в программе. «Услуги» могут оказываться как по месту жительства ребенка, так и на квартире у воспитателя. В последнем случае действуют определенные требования, например, один воспитатель (няня) может заниматься не более чем с четырьмя детьми, и минимальная площадь на ребенка должна быть не менее 6 м2.

Далее следует вопрос доплаты, ведь и в детском саду родители платят за питание ребенка. Здесь опять-таки возможны варианты.

- Родители могут приносить свою еду к поставщику или платить ему, или, если это дома у родителей, просто готовить пищу сами, - объясняет главный специалист отдела дошкольных образовательных учреждений Департамента образования Светлана Фролова. - Мы не вмешиваемся в договоренности заказчиков и поставщиков услуг. Родители могут доплачивать не только за питание, но и за какие-то другие особенности работы с ребенком. Ведь все дети разные, кто-то спокойный, и с ним нет проб­лем, а кто-то легко возбудим и неусидчив.

В семье Горбуновых «поставщик услуг» для 3-летнего Георгия - бывшая учительница начальных классов, пенсионерка Татьяна Мурышева. Мама Георгия, банковская служащая, попросила ее ухаживать за ребенком на родительской территории. Конечно же к тем 1200 рублям, что выделяет город, она еще доплачивает пенсионерке. «Для меня работа с детьми - дело не новое, хотя, если честно, с коллективом работать проще, чем целый день с одним ребенком, - призналась Татьяна Николаевна. - А в целом, это очень хорошая идея, учитывая наши очереди в дет­сады. Да и получает ли кто в детсаду столько, сколько я?»

А вот что рассказывает молодая няня с двумя высшими образованиями Людмила Чичигина, которой родители не доплачивают ни копейки. «Я работала до этого воспитателем в детском саду за зар­плату 2300 рублей. А сейчас сижу дома. Родители приводят ко мне четверых трехлеток. Еду приносят мамы, за что же они должны платить? Меня устраивает, что идти никуда не надо, и зарплата получается 4800 рублей. Муж, кстати, не против. У нас трехкомнатная квартира, деток я размещаю в двух комнатах, так что все нормально, справляемся».

Одна из мам-заказчиц у г-жи Чичигиной - та самая студентка пединститута Ольга Кулебанова. «Меня это, конечно, устраивает. За ребенком хороший присмотр и уход. Я, правда, не могу сравнить, так как мой Сережа еще не ходил в детсад, и я не знаю, может, ему там больше понравится. Но пока менять свои позиции не собираюсь».

Аргумент специалиста

В Красноярске власти решили выдавать семьям, не имеющим возможности устроить своих детей в детские садики, компенсацию. За каждого ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет мэрия будет платить по 3 тысячи рублей ежемесячно. Таких семей около 8 тысяч. По словам начальника городского управления социальной защиты Галины Пашиновой, в ближайшие полтора года эту проблему в связи с отсутствием мест в детских садах решить другим способом вряд ли удастся.

- Социальный ваучер, или целевые потребительские субсидии, - это новый механизм,  с помощью которого  предоставляются социальные услуги, - говорит руководитель проектов направления «Социальная политика» Фонда «Институт экономики города Арзамаса» Кирилл Чагин. - По этой технологии давно работают за рубежом. Очень важно, что эта субсидия предоставляется не «живыми» день­гами, а в виде некой ценной бумаги. Это позволяет обеспечивать целевое получение услуги, то есть получатель субсидии не может по­тратить ее ни на какие другие цели, кроме той, которая предусмотрена самим ваучером. Такая система минимизирует коррупционные риски. Также она дает человеку возможность выбора того поставщика, которого он считает лучшим. Да и власти сами заинтересованы в качественном обслуживании, поэтому они отбирают тех поставщиков, которые отвечают определенным требованиям. В случае с детсадами это, например, специальное образование тех, кто оказывает услуги. Все поставщики находятся под контролем администрации.

Конечно, если найти много денег, то можно понастроить новые детсады. А есть еще один подход - вывести бюджетные средства на открытый рынок.

 

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