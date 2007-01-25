Выплаты по справедливости

- Если в 2007 году не заняться реформированием доходной части Фонда социального страхования, то через год его бюджет будет дефицитным. Могут возникнуть проблемы с многочисленными пособиями, которые выплачивает соц.страх. Что будем делать?
– Комитет по труду и социальной политике с самого начала выступал против введения единого социального налога. Осознание того, что это решение было ошибочным, все больше и больше овладевает и обществом, и властью. По инициативе Госдумы создана рабочая группа, которая будет заниматься восстановлением страховых принципов.
Скорее всего, схема будет такой: Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), в которую входят профсоюзы, работодатели и правительство, своим соглашением определит набор услуг, получаемых по социальному страхованию. В них войдут оплата больничного листа, предоставление путевок на санаторно-курортное лечение работникам, детское оздоровление и многое другое. Для оплаты этих услуг будет устанавливаться тариф страхового взноса, который должен будет перечислять работодатель. После согласования с РТК этот тариф утверждается Государственной Думой и действует на протяжении 5 лет.
Если предприятие экономит средства, предположим, меньше тратит на больничные листы, то часть этих средств передается предприятию на проведение дополнительного оздоровления работников. В том числе в виде путевок, диспансеризации, вакцинации. Это справедливая и эффективная система социального страхования. А главное, что в такой системе и работник, и работодатель будут заинтересованы перечислять страховые взносы.
Такие предложения в нашем Комитете уже готовятся.
– Планируется переход на отраслевой принцип оплаты труда. В чем его суть?
– Мы поддерживаем переход на отраслевые принципы оплаты труда. Единая тарифная сетка имела определенное историческое значение: она была введена в период гиперинфляции, когда боялись потерять бюджетников. Поэтому зарплату всем индексировали примерно в одной пропорции. Сегодня «сетка» становится тормозом на пути роста заработной платы работников бюджетной сферы.
Потому каждое решение о повышении зарплаты должно сопровождаться ее пропорциональным повышением всем – от уборщицы до министра, а это 18 млн. человек, что приводит к огромным расходам. Переход к отраслевой системе оплаты труда позволит создать более гибкую схему, когда зарплата в первую очередь будет повышаться с учетом социальной значимости работников бюджетной сферы, либо из-за низкого уровня зарплаты.
Насколько мне известно, в Министерстве культуры и в Министерстве образования уже подготовлены предложения на этот счет.
– Будет ли с 2007 года введена минимальная почасовая оплата труда?
– В этом году мы предлагаем предоставить право субъектам федерации самим устанавливать минимальную зарплату на уровне прожиточного минимума. Считаю, что в отличие от федерального закона, где МРОТ установлен в расчете на месяц, субъекты могут пойти на установление минимальной часовой оплаты труда. Соответствующие законопроекты уже подготовлены, но выбор, в какой форме это сделать: месячной или часовой, останется за самим регионом. Такой подход справедлив. Те, кто решит ввести минимальную часовую оплату труда, будут нами поддержаны и методически, и консультативно, и политически. Думаю, лучше сочетать установление на федеральном уровне минимальной месячной зарплаты, на региональном – почасовой. Банальный переход на почасовую оплату труда – минимальную ставку при ликвидации месячной может привести к жульничеству. Работодатели на бумаге будут заключать договор с работником на сокращенное рабочее время, а фактически человек будет работать полный рабочий день.
– Говорят, что Минздравсоцразвития собирается ликвидировать группы инвалидности для пенсионеров?
– Да, такое предложение есть. В этом просматривается своя логика. Группы инвалидности без степени утраты трудоспособности важны для того, чтобы понять – насколько человек, находящийся в трудоспособном возрасте, лишен способности работать и зарабатывать, а также определения пропорций оказания ему помощи.
Одно дело – когда человек имеет проблемы со здоровьем и может при этом трудиться. В такой ситуации ему необходима помощь, но меньше, чем тем, кто в принципе лишен возможности работать. Но когда инвалидность присваивается пенсионеру, мне кажется, это не совсем оправданно. Они уже прекратили работать и утратили трудоспособность в силу возраста. Да, есть пенсионеры по здоровью. Все они нуждаются в дополнительной помощи со стороны государства, и для них, я думаю, должна быть установлена единая выплата, а также получение социального пакета. Такая система существует, например, для детей-инвалидов. Они тоже не разделяются по группам инвалидности и степеням утраты трудоспособности.
Сейчас пенсионеры простаивают в огромных очередях для получения инвалидности, чтобы получить прибавку к пенсии. Думаю, что для пенсионеров должна быть установлена единая выплата. А вопрос, связанный со степенями и группами, должен остаться только для работающих.
– Ветеранов труда, работников тыла и жертв политических репрессий собирались присоединять к федеральному социальному пакету, чтобы они могли иметь льготы на лекарства, транспорт и санаторно-курортное лечение. Этот вопрос уже решен?
– Мы за то, чтобы эти категории граждан получали социальный пакет наряду с федеральными льготниками. Но даже сегодня такая правовая возможность существует. В соответствии с Федеральным законом №122 региональные власти своим соглашением могут присоединиться к федеральному пакету, то есть перевести эти категории на получение социального пакета. Пока из региональных властей этим не воспользовался никто. Поэтому мы подготовили предложение, чтобы предоставить такое право самим гражданам. Оно подготовлено Комитетом Госдумы по региональной политике и направлено в правительство, но до сих пор не получено его официальное заключение. Надеемся, что правительство представит его в начале этого года.