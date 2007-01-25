Выплаты по справедливости

- Если в 2007 году не заняться реформированием доходной части Фонда социального страхования, то через год его бюджет будет дефицитным. Могут возникнуть проб­лемы с многочисленными пособиями, которые выплачивает соц.­страх. Что будем делать?

– Комитет по труду и социальной политике с самого начала выступал против введения единого социального налога. Осознание того, что это решение было ошибочным, все больше и больше овладевает и обществом, и властью. По инициативе Госдумы создана рабочая группа, которая будет заниматься восстановлением страховых принципов.

Скорее всего, схема будет такой: Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), в которую входят профсоюзы, работодатели и правительство, своим соглашением определит набор услуг, получаемых по социальному страхованию. В них войдут оплата больничного листа, предоставление путевок на санаторно-курортное лечение работникам, детское оздоровление и многое другое. Для оплаты этих услуг будет устанавливаться тариф страхового взноса, который должен будет перечислять работодатель. После согласования с РТК этот тариф утверждается Государственной Думой и действует на протяжении 5 лет.

Если предприятие экономит средства, предположим, меньше тратит на больничные листы, то часть этих средств передается предприятию на проведение дополнительного оздоровления работников. В том числе в виде путевок, диспансеризации, вакцинации. Это справедливая и эффективная система социального страхования. А главное, что в такой системе и работник, и работодатель будут заинтересованы перечислять страховые взносы.

Такие предложения в нашем Комитете уже готовятся.

– Планируется переход на отраслевой принцип оплаты труда. В чем его суть?

– Мы поддерживаем переход на отраслевые принципы оплаты труда. Единая тарифная сетка имела определенное историческое значение: она была введена в период гиперинфляции, когда боялись потерять бюджетников. Поэтому зарплату всем индексировали примерно в одной пропорции. Сегодня «сетка» становится тормозом на пути роста заработной платы работников бюджетной сферы.

Потому каждое решение о повышении зарплаты должно сопровождаться ее пропорциональным повышением всем – от уборщицы до минист­ра, а это 18 млн. человек, что приводит к огромным расходам. Переход к отраслевой системе оплаты труда позволит создать более гибкую схему, когда зарплата в первую очередь будет повышаться с учетом социальной значимости работников бюджетной сферы, либо из-за низкого уровня зарплаты.

Насколько мне известно, в Министерстве культуры и в Министерстве образования уже подготовлены предложения на этот счет.

– Будет ли с 2007 года введена минимальная почасовая оплата труда?

– В этом году мы предлагаем предоставить право субъектам федерации самим устанавливать минимальную зарплату на уровне прожиточного минимума. Считаю, что в отличие от федерального закона, где МРОТ установлен в расчете на месяц, субъекты могут пойти на установление минимальной часовой оплаты труда. Соответст­вующие законопроекты уже подготовлены, но выбор, в какой форме это сделать: месячной или часовой, останется за самим регионом. Такой подход справедлив. Те, кто решит ввести минимальную часовую оплату труда, будут нами поддержаны и методически, и консультативно, и политически. Думаю, лучше сочетать установление на федеральном уровне минимальной месячной зарплаты, на региональном – почасовой. Банальный переход на почасовую оплату труда – минимальную ставку при ликвидации месячной может привести к жульничеству. Работодатели на бумаге будут заключать договор с работником на сокращенное рабочее время, а фактически человек будет работать полный рабочий день.

– Говорят, что Минздравсоцразвития собирается ликвидировать группы инвалидности для пенсионеров?

– Да, такое предложение есть. В этом просматривается своя логика. Группы инвалидности без степени утраты трудоспособности важны для того, чтобы понять – насколько человек, находящийся в трудоспособном возрасте, лишен способности работать и зарабатывать, а также определения пропорций оказания ему помощи.

Одно дело – когда человек имеет проблемы со здоровьем и может при этом трудиться. В такой ситуации ему необходима помощь, но меньше, чем тем, кто в принципе лишен возможности работать. Но когда инвалидность присваивается пенсионеру, мне кажется, это не совсем оправданно. Они уже прекратили работать и утратили трудоспособность в силу возраста. Да, есть пенсионеры по здоровью. Все они нуждаются в дополнительной помощи со стороны государства, и для них, я думаю, должна быть установлена единая выплата, а также получение социального пакета. Такая система существует, например, для детей-инвалидов. Они тоже не разделяются по группам инвалидности и степеням утраты трудоспособности.

Сейчас пенсионеры простаивают в огромных очередях для получения инвалидности, чтобы получить прибавку к пенсии. Думаю, что для пенсионеров должна быть установлена единая выплата. А вопрос, связанный со степенями и группами, должен остаться только для работающих.

– Ветеранов труда, работников тыла и жертв политических репрессий собирались присоединять к федеральному социальному пакету, чтобы они могли иметь льготы на лекарства, транспорт и санаторно-курортное лечение. Этот вопрос уже решен?