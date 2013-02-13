Всесильный нотариус
№ 6(348) от 14.02.2013 [ «Аргументы Недели » ]
Очередной блок поправок в Гражданский кодекс РФ существенно расширит полномочия и ответственность нотариусов. Изменения также будут закреплены в готовящемся законе о нотариате.
Ключевая цель вносимых изменений – минимизировать риски мошеннических действий при совершении сделок с недвижимостью. В частности, предполагается, что у нотариусов появится обязанность проверять законность сделки и «чистоту» прав сторон, которые её совершают. Если следовать этой логике, впоследствии на нотариальные конторы может лечь и ответственность в случаях выявления нарушений, а нотариальное заверение сделок с недвижимостью может стать обязательным (такое положение предложено внести в закон о нотариате). При этом нотариусы обещают избежать повышения тарифов на услуги, закрепив их на доступном уровне.
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