Всесильный нотариус

Очередной блок поправок в Гражданский кодекс РФ существенно расширит полномочия и ответственность нотариусов. Изменения также будут закреплены в готовящемся законе о нотариате.

Ключевая цель вносимых изменений – минимизировать риски мошеннических действий при совершении сделок с недвижимостью. В частности, предполагается, что у нотариусов появится обязанность проверять законность сделки и «чистоту» прав сторон, которые её совершают. Если следовать этой логике, впоследствии на нотариальные конторы может лечь и ответственность в случаях выявления нарушений, а нотариальное заверение сделок с недвижимостью может стать обязательным (такое положение предложено внести в закон о нотариате). При этом нотариусы обещают избежать повышения тарифов на услуги, закрепив их на доступном уровне.