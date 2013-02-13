Карты подождут

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ изменило свою тактику в вопросе внедрения универсальных электронных карт (УЭК). Планируется, что в будущем они станут главным идентификатором личности и ключом к получению основных государственных услуг в электронном виде.

Главным новшеством стал отказ от нормы, согласно которой с 1 января 2014 г. получение универсальных электронных карт должно было стать обязательным во всех субъектах РФ (с начала этого года их выдают лишь в ряде регионов в рамках пилотного проекта). В Минкомсвязи сочли, что этот процесс будет слишком затратен для региональных администраций, а получение компенсаций из госбюджета в настоящее время не предусматривается. Таким образом, скорее всего, получение карты по-прежнему останется делом добровольным – правда, число регионов, в которых стартует выдача карт, может и увеличиться.

Напомним, что универсальная электронная карта сочетает в себе функции ряда документов: полиса обязательного медицинского страхования, пенсионного свидетельства (СНИЛС), льготного проездного документа. С её помощью также можно производить ряд платежей: за жилищно-коммунальные услуги, проезд в транспорте. Также карта годится для оплаты штрафов и госпошлин.

Тем не менее от идеи «электронизации» удостоверений личности в России отказываться не планируют. С 1 января 2015 г. в РФ может начаться выдача электронных паспортов, которые впоследствии могут заменить стандартные бумажные документы. Соответствующий законопроект подготовила Федеральная миграционная служба, в ближайшее время он может быть внесён в правительство.