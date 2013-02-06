Всем поровну

Женщины, уволенные в период отпуска по беременности и родам из-за ликвидации предприятия, не будут получать фиксированные суммы пособий. Размер выплат будет зависеть от их прежней зарплаты.

Отметим, что в сейчас женщины, потерявшие работу в период отпуска по беременности и родам, во время отпуска по уходу за ребёнком (до достижения им возраста 1,5 года) лишаются права получать пособие в размере 40% от среднемесячного заработка. Их переводят на фиксированные суммы, которые являются очень небольшими: в 2013 г. их размер составляет 2454 рубля на первого ребёнка и 4908 рублей на второго и последующих детей. При этом женщины, потерявшие работу в период отпуска по уходу за ребёнком в возрасте до 1,5 года, получают пособие в размере 40% от среднего заработка, максимальный размер которого – около 9 тыс. рублей.

Такую дифференциацию сочли несправедливой в Конституционном суде,где было принято соответствующее постановление. Во исполнение данного решения и был подготовлен законопроект. Если он будет принят, порядок расчёта пособий для женщин, уволенных во время декретного отпуска и отпуска по уходу станет одинаковым.