Вычеты подрастут

Министерство финансов РФ подготовило законопроект, корректирующий правила предоставления стандартных налоговых вычетов. Новшества коснутся семей с детьми. Планируется существенно увеличить размеры вычетов. Кроме того, сумма, исходя из которой рассчитывается вычет, существенно подрастёт и составит 350 тыс. рублей.

Налоговый вычет представляет собой сумму, которая ежемесячно вычитается из дохода, облагаемого налогом в 13%. В законопроекте предполагается установить новые размеры этих сумм в зависимости от количества детей. Так, для налогоплательщиков, воспитывающих одного ребёнка, вычет составит 1,4 тыс. руб. в месяц. Вычет на второго ребёнка будет равен 2 тыс. руб., на третьего и последующих – 3 тыс. рублей. Кроме того, особый размер вычета предложено установить для семей, где воспитываются дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, а также учащиеся очной формы обучения, аспиранты, ординаторы, интерны, студенты в возрасте до 24 лет, являющиеся инвалидами I или II группы. В этом случае вычет будет равен 12 тыс. руб. на каждого ребёнка.

Для семей, где растут приёмные дети, размер вычетов будет определяться иначе. Он составит 1,4 тыс. руб. на первого и второго ребёнка, 3 тыс. руб. – на третьего и последующих и также 3 тыс. руб. – на ребёнка-инвалида.

Отметим, что право на вычет имеют оба родителя или усыновителя.