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Не навреди!

Лекарства теперь будет выбирать провизор, и их можно будет купить в любом продуктовом магазине

№ 5(347) от 07.02.2013 [«Аргументы Недели », Мария ДУТОВА ]

Не навреди!

Как всегда, в начале нового года правительство щедро одаривает своих подданных ценными «подарками». Вот и нынче правительство России, не изменяя традиции, одобрило «Стратегию лекарственного обеспечения населения России до 2025 года». Об этом сообщила журналистам лично глава Минздрава Вероника Скворцова.

Какое замечательное предложение – удалить из аптек все безрецептурные средства и приблизить эти товары к потребителю, включив их в ассортимент продуктовых и прочих магазинов! Нам с вами будет очень удобно: не нужно тратить время на посещение аптек. И цены на лекарства станут ниже и стабилизируются – крупные сетевые магазины враз разрушат процветающую коррупцию в аптечном бизнесе. Дорогущим аптекам придёт конец…

Мне, не очень молодому и уже не совсем здоровому человеку, очень грустно и больно внимать этим «заботам» о здоровье граждан. У нас и без лекарств достаточно продаётся всяких некачественных продуктов, и мы их едим, и если не отравимся, то здоровье уж точно не поправим. А теперь лекарства будут продаваться на каждом неумытом углу. Как же надо не любить свой народ, чтобы такое позволить!

И совершенно глупо равняться на цивилизованную Европу, где уже давно применяется такая практика. Там же население высокоорганизованное и уже давно так живёт. В Германии, например, без предварительной консультации с лечащим врачом ни один дисциплинированный покупатель самостоятельно не станет выбирать даже туалетную бумагу. А наши граждане, так уж исторически сложилось и генетически закрепилось, с упоением занимаются самолечением. И со сказочной халатностью даже грамотные и образованные люди начинают принимать лекарства по совету соседки, тёщи и т.д. У нас 99% посетителей аптек просят провизора подобрать что-нибудь «от давления» или «от живота». И им это подбирают и предлагают. Хотя бы радует, что сегодня, скажем, в московских профильных аптеках, в основном работают продавцы со специальным, как минимум, фармацевтическим образованием. А кто и что будет советовать людям во всяких сетевых «Ашанах» и «Пятёрочках»? Кассиры или мерчендайзеры овощных отделов? Хорошо, если никто…

Мне совершенно не жалко аптечных бизнесменов, которые потеряют, как они уверяют, 70% своей прибыли, лишившись «безрецептурки», и будут вынуждены закрывать аптеки. Однако после такой аптечной реформы заболевшему москвичу купить лекарство по рецепту станет крайне проблематично.

Министр уверяет, что в торговых сетях будут продаваться средства по уходу, средства личной гигиены, детское питание, некоторые виды пищевых добавок. Сейчас разрабатывается перечень этих товаров, и он будет передан правительству. Ну ради такого ассортимента и не стоило городить весь сыр-бор. К тому же на практике, как мы сами знаем из собственного печального опыта, всё может получиться совсем иначе. Например, валокордин и корвалол продаются сегодня без рецепта врача, это даже написано на упаковке. А ведь это слабые седативные средства, к тому же спиртосодержащие. В аптеках сомнительным личностям даже без рецепта не отпустят такой товар в неограниченных количествах, тем более не дадут попробовать или даже просто подержать в руках. А как же можно располагать такой товар на открытых полках в супермаркетах?

И ещё. Очень печально, что провизору будут переданы права самому выбирать для покупателя конкретное лекарство из определённой, рекомендованной врачом группы (антисептики, седативные, обезболивающие, антибиотики). Сердечники со стажем знают, что даже уже упоминавшиеся валокордин и корвалол, которые отличаются друг от друга, казалось бы, только названием, страной-производителем и мелкими отклонениями в процентном соотношении неосновного вещества, на деле оказывают несколько разное воздействие. Лекарство конкретному больному должен выписывать или рекомендовать только лечащий врач,который хорошо знает своего больного, учитывает все прочие заболевания и у которого большой опыт работы с конкретными лекарственными средствами. И такой конкретный лечащий врач должен быть у каждого гражданина нашей страны. И чтобы авторитет этого врача был бы обязательным для каждого больного. Вот когда сделаем так, добьёмся цивилизованного отношения к здоровью своего народа, вот тогда можно вводить и у нас всякие позитивные начинания. А пока, может быть, оставить всё как есть? Главное – не навреди – не так ли, уважаемые медики?

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