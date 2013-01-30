Индексация пенсий

В 2013 г. трудовые пенсии россиян будут повышены дважды. Ближайшая индексация пройдёт 1 февраля, следующая ожидается в апреле.

Повышение трудовых пенсий по старости с 1 февраля составит 6,6%. Такой размер чиновники объясняют уровнем инфляции. Апрельское повышение будет ниже: пенсии вырастут на 3%. Кроме того, в августе произойдёт увеличение выплат работающим пенсионерам. Также в 2013 г. подрастут социальные пенсии: их размер с 1 апреля вырастет на 5,1%. Увеличение коснётся и ежемесячных денежных выплат, которые станут выше на 5,5% также с 1 апреля.