Индексация пенсий
№ 4(346) от 31.01.2013 [ «Аргументы Недели » ]
В 2013 г. трудовые пенсии россиян будут повышены дважды. Ближайшая индексация пройдёт 1 февраля, следующая ожидается в апреле.
Повышение трудовых пенсий по старости с 1 февраля составит 6,6%. Такой размер чиновники объясняют уровнем инфляции. Апрельское повышение будет ниже: пенсии вырастут на 3%. Кроме того, в августе произойдёт увеличение выплат работающим пенсионерам. Также в 2013 г. подрастут социальные пенсии: их размер с 1 апреля вырастет на 5,1%. Увеличение коснётся и ежемесячных денежных выплат, которые станут выше на 5,5% также с 1 апреля.
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