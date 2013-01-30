Кому продлят приватизацию?

До окончания бесплатной приватизации жилья осталось чуть больше месяца (по действующему закону она закончится 1 марта 2013 года). Однако для некоторых категорий граждан возможность оформить жильё в собственность может сохраниться после «рубежной даты».

В Государственную Думу внесён законопроект, в котором предлагается разрешить приватизацию после первого марта двум категориям граждан. В первую входят очередники, которые ждут бесплатных квартир по программам сноса и реконструкции ветхого жилья. Авторы законопроекта сочли, что их права на получение жилья будут ущемлены: квартиры по договорам социального найма будут предоставлены им после окончания срока приватизации по независимым от них причинам. Такой же подход планируется применять и к военным, ждущим квартиры от государства.