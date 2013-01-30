Льготы усыновителям

В Госдуму РФ внесён законопроект, предусматривающий дополнительные льготы для семей, в которых воспитывается двое и более усыновлённых детей. Если закон будет принят, нынешний перечень преференций существенно расширится. Семьям, в которых растут усыновлённые дети, планируется предоставить льготы по оплате услуг ЖКХ, а также ввести долгосрочные займы, предназначенные для покупки жилья.

Скидка на оплату коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия – в пределах нормативов потребления) составит 50%. Она будет распространяться на всех членов семьи, проживающих совместно с усыновлёнными, вне зависимости от того, приватизировано ли жильё. Тем, кто проживает в домах без центрального отопления, обеспечат такую же «половинную» льготу на оплату и доставку дров или угля. Вопрос с предоставлением займов будут рассматривать специальные комиссии, которые предлагается создать в регионах. Принципы работы этих комиссий, а также условия предоставления займов предстоит разработать правительству РФ.

Помимо прочего семьям с усыновлёнными детьми предлагается дать право на бесплатное посещение парков, музеев, выставок один раз в месяц.