Реальный доход во главе угла

В России начнут по-новому исчислять размер алиментов на детей, если основной источник дохода бывшего супруга – предпринимательская деятельность. Основой для определения суммы выплат станут не формальные данные о доходах, а реальная прибыль. Соответствующее постановление принято правительством РФ.

Постановление принято во исполнение решения Конституционного суда, рассмотревшего соответствующую жалобу. Заявитель, которому был предписано выплатить трёхлетнюю задолженность по алиментам в размере 68,2 тыс. рублей, настаивал на том, что не располагает подобной суммой. По его словам, эта цифра в разы превышает его реальные доходы за те же три года. Под реальными доходами имелась в виду сумма, которая остаётся после вычета налогов и текущих трат на ведение бизнеса. Конституционный суд согласился с этой точкой зрения, указав, что именно «чистый» доход нужно брать за основу при определении размера алиментов. Теперь этот порядок зафиксирован официально (см. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. №11 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 г. №841»).