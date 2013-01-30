Детям дали карты в руки

Уже не первый год Пенсионный фонд России активно призывает граждан регистрировать детей в системе пенсионного страхования и получать для них страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). К процессу оформления свидетельств подключают сотрудников школ и детских садов, «зелёные карточки» оформляются даже новорождённым. В ряде регионов появились слухи о том, что без СНИЛС ребёнка не обслуживают в муниципальных поликлиниках. Тем не менее для многих жителей страны вопрос «зачем это нужно?» по-прежнему остаётся открытым. «АН» решили разобраться в ситуации.

В сознании рядовых россиян прочно сидит стереотип, гласящий, что СНИЛС необходим исключительно работающим гражданам для учёта стажа и страховых взносов, которые формируют будущую пенсию. Долгое время это действительно было так. Однако в течение последних нескольких лет СНИЛС стремительно обретает новую функцию – не менее важную, чем «учётно-пенсионная». В официальных документах он сейчас обозначается как идентификатор персональных данных для получения государственных и муниципальных услуг,который необходим всем гражданам страны вне зависимости от возраста. (Прим. авт.: примечательно, что ИНН для этих целей использовать не стали – из-за того, что он имеет привязку к месту жительства гражданина и, как следствие, к конкретному региону.)

В переводе с бюрократического на русский громоздкое определение означает, что государству всеобщая «СНИЛСизация» нужна в первую очередь для упрощённого учёта и организации предоставления гражданам важнейших социальных услуг (будь то медобслуживание, лекарственное обеспечение, право на место в детском саду и многое другое). Рядовым россиянам соответственно становится несколько проще эти услуги получать. По номеру СНИЛС компьютерные программы, которые используются органами власти и муниципальными учреждениями, легко «опознают» гражданина в любом электронном реестре или списке – например, в числе имеющих право на те или иные льготы, после чего эти льготы будут предоставлены без проблем и волокиты. Наверняка очень многие сталкивались с ситуацией, когда чиновники отказывались предоставлять положенные по закону льготы по сакраментальной причине – «мы не видим вас в списках». Если в базе данных забит СНИЛС как единственный и главный идентификатор, риск потери данных становится значительно ниже.

Исключительно важна роль СНИЛС и для набирающего популярность сайта госуслуг. Там номер «зелёной карточки» является главным ключом для доступа к сервисам портала. Безусловно, подавляющее большинство услуг там предназначено для взрослых пользователей. Но, к примеру, оформление загранпаспорта или недвижимости в собственность может коснуться и несовершеннолетних – соответственно наличие СНИЛС у ребёнка существенно облегчает процедуру получения этих документов. Кроме того, в ряде регионов СНИЛС необходим для постановки ребёнка в электронную очередь на получение места в детском саду.

Отметим, что получение СНИЛС для тех, кто не работает и не нуждается в пенсионном учёте, – дело сугубо добровольное. Никто не вправе из-за отсутствия СНИЛС, к примеру, отказать ребёнку в приёме в детский сад или в медобслуживании в поликлинике. Однако одновременно с этим исчезает право воспользоваться целым рядом возможностей: электронной записью в детский сад или сервисами электронного портала госуслуг и многими другими. Кроме того, в последнее время власти всё больше говорят об активном внедрении так называемых универсальных электронных карт (УЭК), на которых будет храниться вся информация, которая может потребоваться для предоставления той или иной социальной услуги. Ключом для доступа к этой информации станет именно индивидуальный СНИЛС (к слову, в ряде регионов России эти карты начали выдавать уже с 1 января 2013 г.). Так что, как говорится, выбор за каждым.

Полезный аргумент

Оформить СНИЛС ребёнку можно сразу после его рождения. Для этого необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда России по месту жительства и предъявить свидетельство о рождении ребёнка и паспорт родителя (законного представителя). В отделении ПФР предложат заполнить анкету на получение карточки, и на этом формальности будут окончены. На оформление документа уходит не более двух недель. Дети, достигшие возраста 14 лет, могут обратиться в отделение ПФР самостоятельно, предъявив паспорт.