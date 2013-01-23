Тарифное меню до суда доведёт

По мере приближения ввода новых ставок на проезд страсти разгораются нешуточные. Защитники прав потребителей готовы оспорить тарифное меню на услуги городского транспорта через суд. Многие эксперты также считают, что отмена билетов на 1–2 поездки и безлимитных проездных на метро длительного действия ущемляет права потребителей.

Давно забытый анекдот «обманул всех – купил билет и не поехал» как нельзя лучше иллюстрирует попытку чиновников навязать москвичам новое тарифное меню на услуги столичного метрополитена. В стоимость единого и 90-минутного билета на одну или две поездки в метро автоматически включается проезд на наземном общественном транспорте, вне зависимости от того, планировал им воспользоваться пассажир или нет. Захотел поехать с одного вокзала на другой на метро – изволь приобрести электронный кошелёк, отдав 50 рублей залога и ещё столько же в виде предоплаты за потенциально возможные поездки. В планах защитников прав потребителя оспорить отмену «безлимитки» на метро. Проездные на 90 и 365 дней сохранятся лишь для автобуса, троллейбуса, трамвая и системы ТАТ+М. Эта «нагрузка» обойдётся пассажиру на 6 тыс. дороже. А это ущемляет права тех, кто пользуется только подземкой. Все претензии общественников Департамент транспорта не принимает.