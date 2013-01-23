Срок пропущен? Не беда!

Один из коллег ушёл в отпуск. На меня с его согласия возложили его обязанности. Работаю я по графику сутки через трое. За время совместительства накопилась большая переработка. Совмещение и сверхурочную работу не оплатили. В суд смог обратиться только через 5 месяцев. В райсуде отказали, в областном, куда обращался с апелляционной, а позже кассационной жалобами, – тоже. Говорят, что мой случай относится к категории индивидуальных трудовых споров, для которых предусмотрен трёхмесячный срок исковой давности. Я так не считаю. Кто прав? Ю.В. Белов, Ульяновск

Работодатель нарушил трудовое законодательство РФ. Согласно ст. 152 Трудового кодекса РФ, сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Однако спор по поводу соблюдения норм этой статьи как раз и является индивидуально-трудовым. Таковым считается трудовой спор, суть которого – неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства. Таким образом, вы действительно пропустили срок исковой давности. Однако вы можете восстановить его в судебном порядке и после этого вновь обратиться в суд за рассмотрением конфликта.