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Управленцев взяли на мушку

Будут ли сокращать административный персонал в больницах и поликлиниках

№ 3(345) от 24.01.2013 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Управленцев взяли на мушку

На днях министр здравоохранения Вероника Скворцова озвучила свои идеи по поводу того, откуда взять денег на масштабное повышение зарплаты врачам. По её словам, в российских поликлиниках и больницах необходимо оптимизировать кадровую структуру, значительно сократив число административного персонала. Оправдает ли себя такая экономия?

Тема сокращения управленцев в медучреждениях поднимается не впервые. Ещё в 2010 г. нынешний первый заместитель правительства Кировской области Дмитрий Матвеев писал в своём блоге о том, что при просмотре штатных расписаний в больницах лично ему бросается в глаза огромное число заместителей главврача – до 10 человек. При этом должности для них изобретаются довольно странные. Например, если верить блогу Матвеева, одновременно с должностью зама по лечебной работе в штатных расписаниях Кировской области присутствовал некий «заместитель по медицинской части», что явно одно и то же. Затрагивали проблему и на федеральном уровне. В 2011 г. тогда ещё премьер-министр Владимир Путин призвал сократить число начальников в больницах, отметив, что 4–5 заместителей у министра – это ещё нормально, но 8 замов главврача – уже перебор. Однако никаких практических шагов с того момента предпринято не было.

Необходимо отметить и ещё один немаловажный фактор. После окончательного перехода на новую систему оплаты труда резко увеличился разрыв в зарплатах врачей и управленцев.Это, с одной стороны, породило неприязнь к администраторам со стороны медперсонала, с другой – развязало руки недобросовестным главврачам, которые начали создавать хлебные места «для своих» и оттягивать на их зарплаты солидную часть фонда оплаты труда. Всё это, очевидно, и заставило вновь вернуться к данной теме. Правда, по мнению экспертов, толк от этой меры будет небольшой.

Даже если поувольнять всех заместителей и объединить больницы, средств всё равно высвободится очень мало, – считает Алексей Старченко, президент Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе. – При этом, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя трогать тех замов, которые занимаются непосредственно врачебной работой. Они вместе с главврачом определяют стратегию развития медучреждения, и без их работы не обойтись. Пусть министр лучше своих заместителей уволит – если высвободятся их зарплаты, денег точно хватит!»

«Самое главное сейчас – чтобы не случилось обычной в этих случаях кампанейщины, когда после приказа «сверху» начинают увольнять всех без разбора, – рассуждает Юрий Крестинский,директор Института развития общественного здравоохранения. – Директивы здесь противопоказаны. Нужно, чтобы каждый регион и муниципалитет решал этот вопрос самостоятельно и вдумчиво. Возможно, где-то никого не придётся сокращать, и проблема решится простым переименованием должностей с понижением окладов. Необходимо внедрять новейшие технологии, учить управленцев работать с автоматизированными системами – сегодня это умеют очень немногие. Автоматизация позволит сократить штаты относительно безболезненно. Словом, проблема действительно назрела. Но, если решать её с наскока, будет только хуже».

Аргумент к размышлению

Парадоксально, но факт: как признают эксперты, систему, когда в больницах «плодятся» замы непонятного назначения, во многом породила нынешняя организация здравоохранения, которая и не даст от неё уйти.Количество отчётности, которую необходимо сдавать медикам, множится день ото дня. Кроме того, никуда не делась огромная армия чиновников из органов управления здравоохранением всех уровней, видимая деятельность которых сводится к «вышибанию» этой самой отчётности, изобретению всё новых и новых её форм, а также к бесконечным проверкам (к слову, их никто никуда увольнять не собирается: о необходимости вести сокращения в этом звене министр не обмолвилась ни словечком). Поневоле приходится признать, что заместители и администраторы зачастую оттягивают на себя часть огромной бюрократической работы, которую свалил на них Минздрав. И если их не будет, вся эта деятельность, по сути к медицине не имеющая никакого отношения, рухнет на плечи и без того замученных докторов. Безусловно, это не повод платить врачу меньше, чем какому-нибудь заместителю по безопасности. Но, может быть, стоит перестраивать дом не с крыши, а с фундамента?

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