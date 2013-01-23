Управленцев взяли на мушку

На днях министр здравоохранения Вероника Скворцова озвучила свои идеи по поводу того, откуда взять денег на масштабное повышение зарплаты врачам. По её словам, в российских поликлиниках и больницах необходимо оптимизировать кадровую структуру, значительно сократив число административного персонала. Оправдает ли себя такая экономия?

Тема сокращения управленцев в медучреждениях поднимается не впервые. Ещё в 2010 г. нынешний первый заместитель правительства Кировской области Дмитрий Матвеев писал в своём блоге о том, что при просмотре штатных расписаний в больницах лично ему бросается в глаза огромное число заместителей главврача – до 10 человек. При этом должности для них изобретаются довольно странные. Например, если верить блогу Матвеева, одновременно с должностью зама по лечебной работе в штатных расписаниях Кировской области присутствовал некий «заместитель по медицинской части», что явно одно и то же. Затрагивали проблему и на федеральном уровне. В 2011 г. тогда ещё премьер-министр Владимир Путин призвал сократить число начальников в больницах, отметив, что 4–5 заместителей у министра – это ещё нормально, но 8 замов главврача – уже перебор. Однако никаких практических шагов с того момента предпринято не было.

Необходимо отметить и ещё один немаловажный фактор. После окончательного перехода на новую систему оплаты труда резко увеличился разрыв в зарплатах врачей и управленцев.Это, с одной стороны, породило неприязнь к администраторам со стороны медперсонала, с другой – развязало руки недобросовестным главврачам, которые начали создавать хлебные места «для своих» и оттягивать на их зарплаты солидную часть фонда оплаты труда. Всё это, очевидно, и заставило вновь вернуться к данной теме. Правда, по мнению экспертов, толк от этой меры будет небольшой.

Даже если поувольнять всех заместителей и объединить больницы, средств всё равно высвободится очень мало, – считает Алексей Старченко, президент Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе. – При этом, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя трогать тех замов, которые занимаются непосредственно врачебной работой. Они вместе с главврачом определяют стратегию развития медучреждения, и без их работы не обойтись. Пусть министр лучше своих заместителей уволит – если высвободятся их зарплаты, денег точно хватит!»

«Самое главное сейчас – чтобы не случилось обычной в этих случаях кампанейщины, когда после приказа «сверху» начинают увольнять всех без разбора, – рассуждает Юрий Крестинский,директор Института развития общественного здравоохранения. – Директивы здесь противопоказаны. Нужно, чтобы каждый регион и муниципалитет решал этот вопрос самостоятельно и вдумчиво. Возможно, где-то никого не придётся сокращать, и проблема решится простым переименованием должностей с понижением окладов. Необходимо внедрять новейшие технологии, учить управленцев работать с автоматизированными системами – сегодня это умеют очень немногие. Автоматизация позволит сократить штаты относительно безболезненно. Словом, проблема действительно назрела. Но, если решать её с наскока, будет только хуже».