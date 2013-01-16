Сам себе финансовый волшебник

На нашем сайте argumenti.ru мы часто пишем о новых продуктах Интернета. О наиболее интересных новинках Сети мы начали рассказывать и на страницах нашей газеты. В №40 (332) от 18 октября 2012 г. мы познакомили вас с уникальным планировщиком и оптимизатором затрат для автомобилистов – Route4me.ru. Сегодня представляем не менее интересный продукт – сайт личных финансовых калькуляторов на все случаи жизни – calcmoolator.ru.

Во всемирной сети, неважно – продвинутый ли ты пользователь или только осваивающая социальные сети домохозяйка, особой популярностью пользуются программы о личных финансах. Это и неудивительно – своя рубашка ближе к телу и в виртуальном мире.

Собственно говоря, СalcМoolator.ru (Калькмулятор), как, кстати говоря, и Route4me.ru, – это адаптированная русскоязычная версия американского продукта СalcМoolator.com. «CalcMoolator выделяется не только милой коровой на логотипе и абсолютной бесплатностью, – пишут в своем обзоре эксперты SNN Money.com. – CalcMoolator – это самый «упакованный» частный финансовый калькулятор. Он поможет вам выяснить всё, например: что дешевле – арендовать или купить автомобиль или как быстро выплатить кредит, если увеличить размер ежемесячных платежей».

И действительно, ведь Калькмулятор – это … 175 (!) личных финансовых калькуляторов на все случаи жизни. И что самое главное – вам не нужно быть финансовым гением, чтобы сразу начать использовать их! Все калькуляторы очень просты в использовании, а результат выдаётся с необходимыми комментариями и анализом ваших действий или идей.

Известный блогер Билл Маллинз (номинант легендарной RSA Conference 2009 года в разделе Best Non-Technical Blog, а впервые за компьютер он сел в 1981 году (!!), рассказывая на страницах своего блога об участии в тестировании СalcМoolator.com., приводит слова Дана Хасиса, основателя компании, выпустившей Калькмулятор на американский рынок: «Довольно часто люди принимают финансовые решения на основе эмоций, а не фактов. Это происходит главным образом потому, что у большинства обычных граждан нет необходимых финансовых знаний и инструментов для адекватной оценки вариантов.

Поэтому мы сделали так, чтобы даже самые сложные финансовые операции с помощью Calcmoolator были просты в использовании и интерпретации».

«Финансовые консультанты на самом деле никакие не финансовые волшебники, они просто имеют доступ к нужным средствам, – резюмирует своё тестирование Калькмуляторa Билл Маллинз. – Вы тоже можете получить доступ к инструментам финансовых «волшебников», используя Calcmoolator – инструмент, необходимый для оценки наиболее продуктивных способов потратить свои деньги. И просто факты: Calcmoolator бесплатен, не требует регистрации и установки программного обеспечения, лёгок в использовании (не нужно быть гуру математики), у него простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс».

Так как на американском рынке Calcmoolator существует уже не первый год, мы можем точно сказать, какие Калькмуляторы самые востребованные у англоязычного потребителя: Что выгодней – автокредит или покупка автомобиля? Оцените свой автокредит. Во сколько обходится младенец? Оцените свой кредитный рейтинг. Досрочное погашение кредитной задолженности. Оценить расходы и доходы. Сколько я получаю в час? Как быстро я погашу кредит, если увеличу платёж? Купить или арендовать недвижимость? Оцените свои ипотечные платежи.

Ещё одно немаловажное преимущество Калькмулятора состоит в том, что он всегда в вами – есть мобильные версии для Android, Blackberry, IPad и iPhone.

Чтобы начать работать с Калькмулятором, вы можете или выбрать интересующую вас категорию (Авто, Бизнес, Дети, Кредитные карты и т.д.) и посмотреть все предлагаемые калькуляторы, или воспользоваться поиском, или посмотреть раздел популярных калькуляторов. И вы уже сейчас, совершенно бесплатно, можете поставить Калькмулятор себе на сайт.

И наконец, почему такой логотип у Calcmoolator, почему корова, и не просто корова, а именно дойная бурёнка?

Дело в том, что moola (муу-ла) на североамериканском сленге означает «деньги». Слог «муу» вызывает только одну ассоциацию. А остальную логическую цепочку создания весёлого, но со смыслом, логотипа вы уже поняли.