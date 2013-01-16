Не ниже зарплаты

Министерство труда и социальной защиты населения планирует изменить подход к начислению пособий по безработице. Есть шанс, что в 2013 г. они существенно вырастут.

Ещё в сентябре Минтруд, ссылаясь на проект Постановления Правительства РФ, сообщал о том, что размер выплаты в 2013 году останется на прежнем уровне. В тот момент своё несогласие заявила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Руководитель ФНПР М. Шмаков предложил не только повысить пособие, но и продумать новый механизм расчёта этих пособий. Похожей точки зрения придерживается и Федеральное агентство по труду и занятости (Роструд). По мнению его руководителя Ю. Герция, размер пособия нужно в ближайшее время доводить до величины прожиточного минимума (его средний размер по стране в настоящий момент составляет чуть более 6 тыс. руб.), а впоследствии – до средней зарплаты по экономике региона или по России в целом. Напомним, что в последний раз пособие по безработице в России было проиндексировано с 1 января 2009 года, в разгар экономического кризиса. Тогда его максимальный размер увеличился в несколько раз и составил 4900 руб. (минимальный размер пособия составлял и составляет 850 руб.).