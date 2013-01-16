«Третий возраст» – самый нужный!

Более 10 млн. граждан старше трудоспособного возраста сегодня продолжают работать, примерно 15% российских пенсионеров готовы осваивать новые профессии, а около 300 тыс. «молодых душой» готовы прийти на рабочие места хоть завтра.

Такие данные озвучил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам повышения качества жизни пожилых граждан, которое прошло в Санкт-Петербурге в середине декабря.

В ходе мероприятия было озвучено множество инициатив, которые призваны существенно облегчить пожилым гражданам устройство на работу. Например, было предложено официально запретить работодателям указывать в объявлениях о приёме на работу возрастные ограничения для кандидатов. Также уже в январе Госдума рассмотрит внесённый правительством законопроект, который упростит процесс получения пенсионерами новой профессии. Если документ будет принят, все желающие смогут бесплатно проходить обучение в региональных центрах занятости.