Детские радости

В наступающем 2013 г. в России традиционно индексируется ряд социальных пособий. В частности, будут увеличены различные виды пособий на детей и материнский капитал. Кроме того, в ряде регионов начнётся выплата солидных сумм при рождении третьего ребёнка.

Предоставление дополнительных выплат семьям, где в 2013 г. на свет появится третий ребёнок, в России начнётся впервые. Пособия будут предоставляться в пятидесяти регионах, где показатели рождаемости ниже средних по России. Размер выплаты «завязан» на величину прожиточного минимума ребёнка в конкретном регионе (средняя сумма составит 6–7 тыс. рублей). Деньги родители будут получать с момента рождения малыша до достижения им возраста трёх лет.

В новом году подрастёт и материнский капитал. Его размер с 1 января составит 408 960 рублей. (В прошлом году – 387 640 рублей.) Правила расходования материнского капитала не изменились: средства по-прежнему можно потратить на образование ребёнка, накопительную часть пенсии матери, а также на улучшение жилищных условий: покупку жилья, его ремонт или реконструкцию, а также взнос по ипотечному кредиту. При этом тратить средства в «жилищном» направлении можно сразу же после рождения ребёнка, не дожидаясь достижения им возраста трёх лет. Кроме того, Пенсионный фонд, осуществляющий выплаты, не устаёт напоминать, что обналичивать материнский капитал по действующим законам невозможно и все подобные предложения в любом случае являются мошенническими.

Выплата материнского капитала впервые началась в России в 2007 году. Планировалось, что программа закончит своё действие через 10 лет – в 2017-м. Однако на днях депутаты Госдумы выступили с предложением продлить работу программы на срок до 2025 года либо придумать взамен другие способы поддержки – например, предоставлять новоиспечённым мамочкам льготы при покупке жилья.

Также в 2013 г. увеличатся многие виды пособий семьям с детьми.