Усыновителей поддерживают в регионах

Однако в некоторых регионах давно задумались над этой проблемой и даже выделяют из своих бюджетов значительные средст­ва. К примеру, в Пензенской области в 2006 году при усыновлении ребенка, оставшегося без попечения родителей, выплачивали единовременное пособие в размере 100 000 рублей.

А в 2007 году предполагается увеличить его до 200 000 рублей. Такого прецедента нет ни в одном регионе. Этот почин поддержали в Ульяновской области. Из средств регионального бюджета за каждого усыновленного ребенка будет выдаваться 100 000 рублей. По словам специалиста Департамента образования Ульяновской области Ирины Жебет, эта сумма станет существенной прибавкой к 8000 рублей, которые будет единовременно выплачивать федеральный бюджет приемным родителям во всех регионах России с 2007 года.

Хочется надеяться, что такой радикальный шаг, как выплата 200 и 100 тысяч рублей в Пензенской и Ульяновской областях, действительно поможет увеличить количество усыновленных детей. Не секрет, что препятствием к усыновлению зачастую выступает нехватка средств.

В Республике Коми единовременное пособие на усыновление составит 10 000 рублей на здорового ребенка и 15 000 рублей на ребенка с ограниченными возможностями. А в Московской области – 20 000 рублей.