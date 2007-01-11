Рост «коммуналки» неизбежен

Объективная необходимость

Как рассказывает руководитель сектора «Раз­вития конкурентных отношений» Института экономики города Владилен Прокофь­ев, Федеральная служба тарифов устанавливает предельный индекс роста тарифов свой для каждого региона. Если в 2005 году самый высокий индекс составлял 29,9%, то в 2006 он не превыcил 24%. В целом по рекомендации службы, до 2009 года рост тарифов не должен превысить 20%. Но если государ­ство в дальнейшем не будет придерживаться такой политики, то ситуация может выйти из-под контроля.

Индексы роста тарифов для регионов берутся не с потолка. Прежде всего учитывается уровень инфляции за прошедший год и ее прог­ноз на следующий. Огромное значение имеет, есть ли у региона инвестиционная программа, способствующая улучшению его положения. Если она представлена, то предельный индекс может быть установлен выше уровня инфляции, если нет, то он будет равен прогнозируемой инфляции на будущий год.

Рост тарифов – это объективная необходимость, потому что для существования жилищно-коммунальной сферы нужны немалые средства, а государство ушло в тень и практически не финансирует инвестиционные программы. Если бы часть расходов оно взяло на себя, то все было бы не так критично.

Что еще влияет на рост тарифов, кроме инфляции? Это так называемая отложенная инфляция, то есть недофинансирование ЖКХ за прошлые годы. Это недоремонт коммунальной инфраструктуры , жилищного фонда.

Государство практически не выделяет на это средств, поэтому недоремонт ложится тяжким бременем на население.

Следующая составляющая роста – ликвидация перекрестного субсидирования. В некоторых регионах тарифы для промышленных предприятий существенно выше тарифов для населения. Таким образом промышленные предприятия частично оплачивают коммунальные услуги населения. Например, в Липецкой области за потребление воды пром­предприятия платят в 9 раз больше населения. С одной стороны, для людей хорошо – меньше платить, но это мина замедленного дейст вия. Потому что практика перекрестного субсидирования государством запрещена, и сейчас идет ее ликвидация. Причем ликвидация «перекрестки» и выравнивание тарифов будут идти быстрыми темпами.



Тариф можно снизить

Отразится на платежах населения ликвидация бюджетного дотирования. Особенно если власти решат сделать это единовременно, а не постепенно. Заметно почувствуют разницу там, где компенсация составляет 30–40%, к примеру, жители южных регионов, а для населения Оренбургской области это пройдет более плавно, потому что власти там компенсируют всего 10%.

Еще одна причина влияния на рост тарифов – ужесточение экологических требований к очистке сточных вод. Сегодня много неочищенных стоков сбрасывают в реки, засоряются моря, озера. К сожалению, раньше этому уделяли очень мало внимания. Чтобы такое отношение не привело к экологической катастрофе, необходимо строительство очистных сооружений. Хотя с точки зрения комфорта для населения ничего не изменится, оно как сливало воду в канализацию, так и будет продолжать сливать. Но день ги за обслуживание очистных сооружений людям придется выложить из своего кармана .