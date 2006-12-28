Зарплата в конверте – старость без денег

Каждый рубль на учете

Сегодня около 53 млн. человек получают пенсии, единые денежные выплаты и другие доплаты из средств Пенсионного фонда на сумму 130 млрд. рублей. Более половины из этих средств доставляет людям Почта России. На данный момент в этой структуре проходит реформирование, поэтому и Пенсионному фонду придется подстраиваться под почтовые изменения.

Как сообщил глава Пен­сионного фонда Геннадий Ба­танов, сейчас денежная схема по доставке пенсий очень сложная и, прежде чем попасть к пенсионеру, проходит длинный путь. После перехода на новую систему она должна стать более прозрачной. Почтовые отделения будут отчитываться за каждый рубль непосредственно перед Пенсионным фондом. Эти нововведения также ускорят доставку пенсий.

Еще около 20% пенсионеров получают деньги через Сбербанк. В этом направлении тоже ожидаются перемены - переход пенсионных выплат на пластиковые карты. Их введение предполагается начать с крупных городов, постепенно охватывая и другие населенные пункты России.

Также с нового года на Пенсионный фонд ложится еще одна серьезная задача - реализация закона о материнском капитале. Сейчас создается компьютерная программа, которая сформирует федеральный регистр получателей 250 тысяч рублей. Напоминаем, что эти средст­ва будут выплачиваться матерям, у которых начиная с 2007 года родится второй или последующий ребенок. Но чтобы получить такое право, женщина должна обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда с заявлением и предоставить документы, подтверждающие рождение ребенка.

Геннадий Батанов рассказывает, что мамочек в любом отделении России его ведомства уже ждут с 9 января. По закону в течение месяца территориальные отделения фонда будут рассматривать заявления и давать им правовую оценку. Речь идет о больших деньгах, поэтому все документы будут очень строго рассматриваться. А после этого в течение 5 дней мамы по почте должны получить заказным письмом уведомление о том, чтобы явиться в назначенное время за сертификатом. Сертификат на получение 250 000 рублей приравнен к разряду ценных бумаг и будет иметь особую защиту. Глава Пенсионного фонда заверил, что все дела по материнскому капиталу носят строго конфиденциальный характер и будут храниться в архивах в течение 75 лет.

Из накопительной в разорительную?

Однако одно из самых щекотливых дел Пенсионному фонду пришлось перенести нерешенным на будущий год. Этот вопрос касается накопительной части пенсии людей, которые, не достигнув пенсионного возраста, ушли из жизни. Их родственники пока могут получить деньги через суд. «Совместно с Минздравсоц­раз­вития мы в течение года работаем над этой проблемой. Но пока не решены механизмы возврата этих средств. Сейчас они находятся в управляющих компаниях, однако пока не будет принято соответствующее постановление, они просто так эти деньги отдать не могут. Нам надо найти специальные источники, благодаря которым мы могли бы рассчитаться с родственниками. Сейчас по суду деньги выплачивает Пенсионный фонд, но не из «пенсионных» денег, а из своих доходов. Однако, после того как будет принято прин­ципиальное решение по этому вопросу, управляющие компании нам долж­ны вернуть эти день­ги», - считает Генна­дий Ба­танов.

Также не решен вопрос, касающийся инвестирования накопительной части пенсии «молчунов», то есть тех, кто ничего не решил относительно своей накопительной части пенсии и переложил это дело на государст­во. Таких оказалось около 97% будущих пенсионеров. И тут возник конфликт интересов. Государственная управляющая компания Внешэкономбанк, занимающаяся инвестированием средств «молчунов», ограничена в своих действиях и может инвестировать пенсионные накопления только в малодоходные государственные ценные бумаги. По оценкам специалистов, это отрицательно сказывается на доходности накопительной пенсии - она даже не превышает инфляцию. Если дело так пойдет дальше, то накопительную часть пенсии «молчунов» можно смело называть «разорительной», потому что к тому времени, когда человек ее станет получать, она будет съедена инфляцией. Федеральная служба по финансовым рынкам предлагает средства «молчунов» передать из управления государственной управляющей компании в руки частных управляющих компаний, которые показывают лучшие результаты по доходности накопительной части пенсии.

На вопрос о том, каким образом собирается распорядиться средствами «молчунов» Внешэкономбанк, Геннадий Батанов уклончиво ответил, что пока неизвестно. Пенсионный фонд в этом случае выступает исполнителем, а правовым регулированием занимаются несколько министерств: «Нас как правоприминителей устроит по содержанию любой нормативный акт».

В 2007 году Пенсионный фонд собирается продолжить работу по части «обеления» зар­плат. Потому что принцип пенсионной реформы - чем больше зарплата, тем выше пенсия. Если работодатель не делает такие отчисления, то подключается прокуратура. Напоминанием того, что работодатель, не выплачивая взносы, обкрадывает будущего пенсионера, по всей области висят яркие щиты: «Зарплата в конверте - старость без денег». И результаты не заставили себя ждать - отчисления в Пенсионный фонд заметно улучшились. Глава Пенсионного фонда заметил, что материалы с этим положительным опытом будут направлены главам всех областей и республик, чтобы они применяли его в своих регионах.

Планов громадье

В 2007 году предполагается индексация базовой части трудовой пенсии с 1 апреля - на 7,5%. С 1 октября размер базовой части трудовой пенсии по старости увеличится на 125 рублей и составит 1260 рублей. В целом за 2007 год рост размера базовой части трудовой пенсии планируется на 21,6% (в среднем на 250 рублей в месяц).

Кроме того, с 1 апреля 2007 г. предусмотрены расходы на дополнительное увеличение размера страховой части трудовой пенсии на 9,2% с учетом разницы между годовым индексом роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации и суммарным коэффициентом индексации страховой части трудовой пенсии, произведенной в 2006 году. Таким образом, страховую часть трудовой пенсии планируется увеличить на 180 рублей, или на 11%.

С новым годом!

Первое и самое важное - здоровья и еще раз здоровья! И жить вам подольше! Мы найдем деньги, чтобы платить их всем, кому это должны делать по закону. И я полагаю, что в следующем году органы Пенсионного фонда, сотрудники Пенсионного фонда будут уделять пенсионерам еще больше внимания. А наши замыслы и проекты, которые мы будем осуществлять в 2007 году, станут неоспоримым тому подт­верждением!

Геннадий Батанов,

председатель правления Пенсионного фонда РФ