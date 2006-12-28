//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Соцпакет

Зарплата в конверте – старость без денег

№ 34(34) от 28.12.2006 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Зарплата в конверте – старость без денег
Если вы не решили, как распорядиться накопительной частью пенсии, государство сделает это по-своему

 

 

Каждый рубль на учете

Сегодня около 53 млн. человек получают пенсии, единые денежные выплаты и другие доплаты из средств Пенсионного фонда на сумму 130 млрд. рублей. Более половины из этих средств доставляет людям Почта России. На данный момент в этой структуре проходит реформирование, поэтому и Пенсионному фонду придется подстраиваться под почтовые изменения.

Как сообщил глава Пен­сионного фонда Геннадий Ба­танов, сейчас денежная схема по доставке пенсий очень сложная и, прежде чем попасть к пенсионеру, проходит длинный путь. После перехода на новую систему она должна стать более прозрачной. Почтовые отделения будут отчитываться за каждый рубль непосредственно перед Пенсионным фондом. Эти нововведения также ускорят доставку пенсий.

Еще около 20% пенсионеров получают деньги через Сбербанк. В этом направлении тоже ожидаются перемены - переход пенсионных выплат на пластиковые карты. Их введение предполагается начать с крупных городов, постепенно охватывая и другие населенные пункты России.

Также с нового года на Пенсионный фонд ложится еще одна серьезная задача - реализация закона о материнском капитале. Сейчас создается компьютерная программа, которая сформирует федеральный регистр получателей 250 тысяч рублей. Напоминаем, что эти средст­ва будут выплачиваться матерям, у которых начиная с 2007 года родится второй или последующий ребенок. Но чтобы получить такое право, женщина должна обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда с заявлением и предоставить документы, подтверждающие рождение ребенка.

Геннадий Батанов рассказывает, что мамочек в любом отделении России его ведомства уже ждут с 9 января. По закону в течение месяца территориальные отделения фонда будут рассматривать заявления и давать им правовую оценку. Речь идет о больших деньгах, поэтому все документы будут очень строго рассматриваться. А после этого в течение 5 дней мамы по почте должны получить заказным письмом уведомление о том, чтобы явиться в назначенное время за сертификатом. Сертификат на получение 250 000 рублей приравнен к разряду ценных бумаг и будет иметь особую защиту. Глава Пенсионного фонда заверил, что все дела по материнскому капиталу носят строго конфиденциальный характер и будут храниться в архивах в течение 75 лет.  

Из накопительной в разорительную?

Однако одно из самых щекотливых дел Пенсионному фонду пришлось перенести нерешенным на будущий год. Этот вопрос касается накопительной части пенсии людей, которые, не достигнув пенсионного возраста, ушли из жизни. Их родственники пока могут получить деньги через суд. «Совместно с Минздравсоц­раз­вития мы в течение года работаем над этой проблемой. Но пока не решены механизмы возврата этих средств. Сейчас они находятся в управляющих компаниях, однако пока не будет принято соответствующее постановление, они просто так эти деньги отдать не могут. Нам надо найти специальные источники, благодаря которым мы могли бы рассчитаться с родственниками. Сейчас по суду деньги выплачивает Пенсионный фонд, но не из «пенсионных» денег, а из своих доходов. Однако, после того как будет принято прин­ципиальное решение по этому вопросу, управляющие компании нам долж­ны вернуть эти день­ги», - считает Генна­дий Ба­танов.

Также не решен вопрос, касающийся инвестирования накопительной части пенсии «молчунов», то есть тех, кто ничего не решил относительно своей накопительной части пенсии и переложил это дело на государст­во. Таких оказалось около 97% будущих пенсионеров. И тут возник конфликт интересов. Государственная управляющая компания Внешэкономбанк, занимающаяся инвестированием средств «молчунов», ограничена в своих действиях и может инвестировать пенсионные накопления только в малодоходные государственные ценные бумаги. По оценкам специалистов, это отрицательно сказывается на доходности накопительной пенсии - она даже не превышает инфляцию. Если дело так пойдет дальше, то накопительную часть пенсии «молчунов» можно смело называть «разорительной», потому что к тому времени, когда человек ее станет получать, она будет съедена инфляцией. Федеральная служба по финансовым рынкам предлагает средства «молчунов» передать из управления государственной управляющей компании в руки частных управляющих компаний, которые показывают лучшие результаты по доходности накопительной части пенсии.

На вопрос о том, каким образом собирается распорядиться средствами «молчунов» Внешэкономбанк, Геннадий Батанов уклончиво ответил, что пока неизвестно. Пенсионный фонд в этом случае выступает исполнителем, а правовым регулированием занимаются несколько министерств: «Нас как правоприминителей устроит по содержанию любой нормативный акт».

В 2007 году Пенсионный фонд собирается продолжить работу по части «обеления» зар­плат. Потому что принцип пенсионной реформы - чем больше зарплата, тем выше пенсия. Если работодатель не делает такие отчисления, то подключается прокуратура. Напоминанием того, что работодатель, не выплачивая взносы, обкрадывает будущего пенсионера, по всей области висят яркие щиты: «Зарплата в конверте - старость без денег». И результаты не заставили себя ждать - отчисления в Пенсионный фонд заметно улучшились. Глава Пенсионного фонда заметил, что материалы с этим положительным опытом будут направлены главам всех областей и республик, чтобы они применяли его в своих регионах.

Планов громадье

В 2007 году предполагается индексация базовой части трудовой пенсии с 1 апреля - на 7,5%. С 1 октября размер базовой части трудовой пенсии по старости увеличится на 125 рублей и составит 1260 рублей. В целом за 2007 год рост размера базовой части трудовой пенсии планируется на 21,6% (в среднем на 250 рублей в месяц).

Кроме того, с 1 апреля 2007 г. предусмотрены расходы на дополнительное увеличение размера страховой части трудовой пенсии на 9,2% с учетом разницы между годовым индексом роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации и суммарным коэффициентом индексации страховой части трудовой пенсии, произведенной в 2006 году. Таким образом, страховую часть трудовой пенсии планируется увеличить на 180 рублей, или на 11%.

С новым годом!

Первое и самое важное - здоровья и еще раз здоровья! И жить вам подольше! Мы найдем деньги, чтобы платить их всем, кому это должны делать по закону. И я полагаю, что в следующем году органы Пенсионного фонда, сотрудники Пенсионного фонда будут уделять пенсионерам еще больше внимания. А наши замыслы и проекты, которые мы будем осуществлять в 2007 году, станут неоспоримым тому подт­верждением!

Геннадий Батанов,

председатель правления Пенсионного фонда РФ

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.

//В мире

Бывший глава подразделения ЦРУ придумал способ избежать войны США с Россией

Бывший глава подразделения ЦРУ придумал способ избежать войны США с Россией

Джордж Биб, бывший руководитель подразделения Центрального разведывательного управления по проблемам России, рассказал, какие действия необходимо предпринять США, чтобы избежать военного конфликта с Москвой.

//В мире

В США считают, что Россия крадёт военные технологии

В США считают, что Россия крадёт военные технологии

США обвинили Россию в краже технологий создания гиперзвукового оружия. Об этом заявил помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в СМИ

Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в СМИ

Введение в Донбасс миротворческого контингента ООН является единственным вариантом прекращения гражданской войны на востоке Украины. Такая точка зрения озвучена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//Политика

В Совфеде прокомментировали задумку Польши увеличить цену на транзит российского газа

В Совфеде прокомментировали задумку Польши увеличить цену на транзит российского газа

Сенатор Совфеда от Республики Крым Сергей Цеков оценил возможность повышения Польшей расценок на транзит газа из России. Цеков отметил, что польская политика на протяжении многих лет находится «в плену русофобских взглядов».

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

Пассажир рассказал подробности посадки в Жуковском

Пассажир рассказал подробности посадки в Жуковском

Пассажир рассказал подробности происшествия, которое произошло в аэропорту Жуковском. Отмечается, что авиалайнер " Жуковский - Симферополь" совершил аварийную посадку из-за птицы, которая застряла в двигателе.

//Общество

По законам советского времени... Как изводили бывших дворян в эпоху Большого террора

По законам советского времени... Как изводили бывших дворян в эпоху Большого террора

Большой террор начался с подачи генерального комиссара госбезопасности Ежова. Именно он подписал особо секретный приказ 0047, в котором черным по белому значилось: кого и когда требуется убить. Так называемых контрреволюционеров и их близких «пачками» либо истребляли, либо ссылали с глаз долой.

//В мире

Собору Нотр-Дам де Пари грозит обрушение?

Собору Нотр-Дам де Пари грозит обрушение?

Угроза обрушения знаменитого Собора Парижской Богоматери после недавнего пожара все еще сохраняется. Об этом в среду, 14 августа, сообщили журналистам в министерстве культуры Франции.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Общество

Как правильно выбрать школьный рюкзак?

Как правильно выбрать школьный рюкзак?

В Роспотребнадзоре рассказали родителям, на что нужно особенно обратить внимание при выборе школьного рюкзака для ребенка. Специалисты отмечают, что он должен быть не только лёгким и удобным, но ещё и способствовать формированию красивой осанки.

//Шоу-бизнес

Лиза Галкина назвала Гарри будущим "королём России"

Лиза Галкина назвала Гарри будущим "королём России"

В Сети появился очередной забавный видеоролик с участием детей Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвы и телеведущего Максима Галкина Лизы и Гарри. В этот раз юная знаменитость назвала своего брата будущим "королём России".

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Андрей Разин сделал важное заявление по поводу Юрия Шатунова

Андрей Разин сделал важное заявление по поводу Юрия Шатунова

Как руководитель группы «Ласковый май», официально вынужден сообщить, что отныне Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы. Теперь он будет исполнять только свои песни. Кроме того, через своего представителя, он запретил исполнять песни, которые он написал специально для своего альбома, для своих концертов, группе «Ласковый май»

//Криминал

В Красноярске отца подозревают в убийстве новорожденной дочери

В Красноярске отца подозревают в убийстве новорожденной дочери

В Красноярске следователи подозревают 44-летнего мужчину в убийстве четырехмесячной дочери. Тело младенца нашли под окнами общежития, где проживает семья.

//В мире

Советник Зеленского описал сценарий «военного вторжения России» на Украину

Советник Зеленского описал сценарий «военного вторжения России» на Украину

Российская Федерация якобы готовится к «военному вторжению» на территорию Украины. С таким заявлением выступил некоторое время назад Иван Апаршин, советник украинского президента Владимира Зеленского.

//Политика

В Госдуме ответили на слова США о краже военных технологий

В Госдуме ответили на слова США о краже военных технологий

В Госдуме в ответ на обвинения Соединённых Штатов предложили американцам продемонстрировать технологии, которые у них якобы украла Российская Федерация.

//Общество

В 2018 году пять 17-летних россиянок родили по пятому ребёнку

В 2018 году пять 17-летних россиянок родили по пятому ребёнку

Росстат выявил, что в 2018 году большинство младенцев родили несовершеннолетние россиянки - от 12 до 17 лет. Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский отметил, что ранние роды считаются нормой в некоторых регионах РФ.

//Общество

На какие характеристики ориентируются россияне при выборе смартфона?

На какие характеристики ориентируются россияне при выборе смартфона?

Специалисты рассказали, на какие критерии в первую очередь обращают внимание россияне при выборе смартфона. Оказалось, что большинство заостряет внимание на трёх характеристиках гаджета.

//Новости партнеров

//В мире

Савченко заявила о «полном уничтожении» ВСУ бывшим президентом Украины Порошенко

Савченко заявила о «полном уничтожении» ВСУ бывшим президентом Украины Порошенко

Петр Порошенко за годы своего президентства «полностью уничтожил» Вооруженные силы Украины. С соответствующим заявлением выступила киевский политик, бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

//Происшествия

В Росавиации рассказали, что произошло с самолётом в Жуковском

В Росавиации рассказали, что произошло с самолётом в Жуковском

Специалисты из Росавиации рассказали, что на самом деле стало причиной жесткой экстренной посадки в Жуковском. Самолёт рейсом Москва – Симферополь сел в Подмосковье практически сразу после вылета.

//В мире

Британский конюх рассказал, что раздражает королеву Елизавету II

Британский конюх рассказал, что раздражает королеву Елизавету II

Британский журналист Адам Хелликер, который занимается написанием книги о королевской семье, рассказал, что больше всего раздражает королеву Великобритании Елизавету II.

//Общество

«Обидно за россиян»: в Госдуме поспорили с врачами о вреде четырехдневной рабочей недели

«Обидно за россиян»: в Госдуме поспорили с врачами о вреде четырехдневной рабочей недели

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль уверен, что сокращение рабочей недели в России не станет причиной возникновения массовых невротических расстройств и ожирений.

//Общество

Россия может прекратить поставки леса в Китай

Россия может прекратить поставки леса в Китай

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что Российская Федерация может полностью прекратить импорт отечественного леса в Китай.

//Политика

Жириновский заметил, что Зеленский повторяет за Путиным

Жириновский заметил, что Зеленский повторяет за Путиным

Владимир Жириновский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский старается повторять за российским лидером Владимиром Путиным, но не может. Депутат Госдумы таким образом прокомментировал новый закон, принятый в Киеве.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер
2

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
3

Шесть ранних симптомов начинающегося инсульта головного мозга обозначили медики
4

В Совфеде отреагировали на заявление Польши о повышении цен на транзит газа из РФ
5

На Урале после жалоб на маленькую зарплату врачам заплатили еще меньше

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры