Лечить без согласия

В Государственной думе, возможно, обсудят инициативу, которая ограничит право россиян в части отказа от медицинской помощи. Новшества коснутся и взрослых, и тех, кто отвечает за жизнь и здоровье несовершеннолетнего.

Действующие на сегодняшний день нормы предусматривают, что любое медицинское вмешательство может быть проведено только с добровольного согласия пациента или его представителя (если речь, к примеру, идёт о ребёнке). Отказ от врачебных манипуляций является полным правом пациента – правда, врачи при этом обязаны рассказать ему обо всех возможных последствиях такого отказа. Разрешения врачи могут не спрашивать лишь в нескольких случаях – например, если вмешательство требуется срочно, но пациент не может самостоятельно выразить свою волю (а рядом нет законных представителей) или же речь идёт о «медицинской» работе с лицами, страдающими тяжёлыми психическими расстройствами или направленными на судебно-медицинскую экспертизу.

Данный перечень предложено дополнить ещё одним обстоятельством. Врачам хотят разрешить действовать «без спроса», если экстренное вмешательство, на которое нет согласия, необходимо по жизненным показаниям, а «альтернативных» способов оказать помощь на текущий момент нет.