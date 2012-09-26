//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Соцпакет

Приватизация: решаем сами

№ 37(329) от 27.09.2012 [ «Аргументы Недели » ]

Приватизация: решаем сами
tpp-inform.ru

Депутаты Госдумы хотят облегчить порядок приватизации жилья, отменив условие обязательного согласия лиц, которые проживают совместно с потенциальным собственником. Соответствующий законопроект принят в первом чтении.

Согласно  нынешним правилам, граждане, желающие приватизировать жильё или свою долю в нём, должны в обязательном порядке заручиться согласием всех тех,кто проживает в том же жилом помещении, включая детей в возрасте от 14 до 18 лет. Это правило создавало немало проблем: зачастую те, кто ранее использовал своё право на приватизацию (и «закрепил» за собой, к примеру, долю в квартире), нередко препятствовали появлению новых собственников. Сейчас порядок предложено изменить. Спрашивать разрешения нужно будет только у тех, кто ещё не использовал своё право на приватизацию жилья.

Напомним, что в российском законодательстве ещё в 1992 г. было установлено, что норма, дающая россиянам право приватизировать жильё, не является нормой бессрочного действия.Момент, когда право на бесплатную приватизацию у граждан РФ исчезнет, постоянно отодвигался. На данный момент такой «точкой» является 1 марта 2013 года.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//В мире

Экс-советник Путина предрек взрыв политсистемы Украины после возвращения Донбасса

Экс-советник Путина предрек взрыв политсистемы Украины после возвращения Донбасса

Возвращение непризнанных ДНР и ЛНР под киевскую юрисдикцию взорвет политическую систему Украины изнутри. С соответствующим прогнозом выступил Андрей Илларионов, бывший советник президента РФ Владимира Путина.

//Политика

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

В понедельник, 16 сентября, стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате. Информацию политик предоставил во время разговора с журналистами.

//В мире

Опасные для Донбасса последствия воссоединения с Киевом предсказал чиновник ДНР

Опасные для Донбасса последствия воссоединения с Киевом предсказал чиновник ДНР

Возвращение в состав украинского государства будет иметь опасные последствия для республик Донбасса. Такое мнение высказал Артем Ольхин, заместитель министра информации самопровозглашенной ДНР.

//Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

//В мире

Россия сможет поставлять газ в страны Европы без нового контракта с Украиной

Россия сможет поставлять газ в страны Европы без нового контракта с Украиной

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны дало старт учениям «Центр-2019». Военные отработают вопросы применения группировок войск для обеспечения безопасности на Центрально-Азиатском направлении и борьбы с международным терроризмом.

//В мире

Беззащитные страны Прибалтики

Беззащитные страны Прибалтики

Российско-белорусские учения «Щит Союза - 2019», проходят на Мулинском полигоне Нижегородской области 13-19 сентября, сообщили в Минобороны РФ. На учениях планируется отработать задачи разного спектра.

//Шоу-бизнес

"Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима", - сказал о диагнозе Анастасии Заворотнюк отец Жанны Фриске

"Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима", - сказал о диагнозе Анастасии Заворотнюк отец Жанны Фриске

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк принести в больницу к актрисе ее маленькую дочку.

//В мире

Приходько отказалась от политики в пользу музыки

Приходько отказалась от политики в пользу музыки

Украинская певица Анастасия Приходько, которая в 2009 году выступала на Евровидении от России, решила закончить свою политическую карьеру и вернуться к музыке.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Боярский не верит, что у Заворотнюк онкология

Боярский не верит, что у Заворотнюк онкология

Известный музыкант и актёр Михаил Боярский отреагировал на сообщение о заболевании Анастасии Заворотнюк. По его словам, он впервые услышал об онкологии знаменитости.

//Шоу-бизнес

Шепелев обратился к семье Заворотнюк

Шепелев обратился к семье Заворотнюк

Телеведущий Дмитрий Шепелев дал совет родным Анастасии Заворотнюк. Недавно в СМИ появилась информация о том, что у актрисы та же болезнь, от которой умерла жена Шепелева певица Жанна Фриске.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Шесть правил защиты от рака перечислили эксперты в области здравоохранения

Шесть правил защиты от рака перечислили эксперты в области здравоохранения

Специалисты в сфере медицины назвали шесть правил, которым необходимо следовать, чтобы избежать образования злокачественной опухоли. Данная информация содержится в публикации, выложенной в блогосфере.

//Шоу-бизнес

Джеки Чан по-русски извинился перед своими фанатами

Джеки Чан по-русски извинился перед своими фанатами

Всемирно известный актер Джеки Чан в понедельник извинился перед российскими поклонниками, что не сможет посетить Москву. Актёр не смог приехать из-за неожиданных изменений в рабочем графике.

//Непознанное

Какие знаки зодиака больше всех склонны к разводу?

Какие знаки зодиака больше всех склонны к разводу?

Семейная жизнь зачастую оказывается наполнена конфликтами. Одни готовы с ними бороться и продолжать строить гармоничные отношения, а другие предпочитают развод. Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, представительницам каких знаков зодиака легче всего решиться на расставание.

//Общество

Психолог: три главных признака измены

Психолог: три главных признака измены

Семейный психолог Светлана Бояринова назвала три самых главных признаков в перемене поведения партнёра, если он изменяет. По её словам, именно на них стоит обращая внимание в первую очередь.

//Общество

В Ростове-на-Дону на учителя ополчились за макияж и маникюр

В Ростове-на-Дону на учителя ополчились за макияж и маникюр

В Ростове-на-Дону мать одного из пятиклассников возмутило, что педагог её сына делает себе маникюр и пользуется декоративной косметикой. Казалось бы, обычная практика, если бы не тот факт, что учитель – мужчина.

//Политика

МИД: безответственность США может стать причиной ядерного конфликта

МИД: безответственность США может стать причиной ядерного конфликта

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что безответственные действия администрации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа способствуют увеличению риска возникновения ядерного конфликта. По его словам, исходя из этого, Москва вынуждена реагировать.

//Новости партнеров

//Политика

Путин помиловал пенсионера и двух женщин

Путин помиловал пенсионера и двух женщин

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании трех осужденных: двух женщин и мужчину. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

//В мире

Катастрофические последствия ядерной войны России и США спрогнозировали ученые

Катастрофические последствия ядерной войны России и США спрогнозировали ученые

Ученые смоделировали катастрофические последствия ядерного конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Данной теме посвящен материал, опубликованный на страницах американских СМИ.

//В мире

В какую сумму Зеленский обходится Украине?

В какую сумму Зеленский обходится Украине?

Стало известно, в какую сумму в следующем году Украине обойдётся содержание президента страны Владимира Зеленского и его офиса. Расходы на это уже внесены в бюджет страны на 2020 год.

//Политика

Путин назвал главные темы переговоров с Эрдоганом

Путин назвал главные темы переговоров с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин рассказал подробности двухчасовых переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Отмечается, что разговор Путина с турецким коллегой проходил в закрытом режиме.

//Здоровье

Пять способов избежать «тихого инсульта» подсказали медицинские специалисты

Пять способов избежать «тихого инсульта» подсказали медицинские специалисты

Специалисты в области здравоохранения рассказали, как избежать «тихого инсульта», который, в отличие от обычного, протекает относительно незаметно. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в блогосфере.

//Происшествия

В Москве женщина готовила еду и ударила себя ножом в живот

В Москве женщина готовила еду и ударила себя ножом в живот

В Москве женщина случайно сама себе нанесла ножевое ранение, пока готовила еду. Отмечается, что 36-летняя жительница столицы при этом находилась в гостях у знакомого.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Мария Бутырская рассказала о сложных отношениях со свекровью
2

Басков показал видео с Анастасией Заворотнюк. "Много надо успеть", - пела певица
3

Срок разгрома армии Украины в случае начала войны с Россией рассчитал эксперт
4

Китай давно обогнал США и Россию по производству баллистических ракет - СМИ КНР
5

Агрессивная медведица напала на семью в Забайкалье

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры