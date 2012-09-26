Приватизация: решаем сами

Депутаты Госдумы хотят облегчить порядок приватизации жилья, отменив условие обязательного согласия лиц, которые проживают совместно с потенциальным собственником. Соответствующий законопроект принят в первом чтении.

Согласно нынешним правилам, граждане, желающие приватизировать жильё или свою долю в нём, должны в обязательном порядке заручиться согласием всех тех,кто проживает в том же жилом помещении, включая детей в возрасте от 14 до 18 лет. Это правило создавало немало проблем: зачастую те, кто ранее использовал своё право на приватизацию (и «закрепил» за собой, к примеру, долю в квартире), нередко препятствовали появлению новых собственников. Сейчас порядок предложено изменить. Спрашивать разрешения нужно будет только у тех, кто ещё не использовал своё право на приватизацию жилья.

Напомним, что в российском законодательстве ещё в 1992 г. было установлено, что норма, дающая россиянам право приватизировать жильё, не является нормой бессрочного действия.Момент, когда право на бесплатную приватизацию у граждан РФ исчезнет, постоянно отодвигался. На данный момент такой «точкой» является 1 марта 2013 года.