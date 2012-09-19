Как накажут неплательщика?

Дочь моей сестры нигде не работает. Её гражданский муж работает время от времени. Они постоянно занимают деньги в Сбербанке и организациях, предоставляющих «быстрый кредит», а потом не платят. И при этом ещё и оставляют кредиторам телефон моей сестры, которой потом начинают названивать из «карательных» агентств! Что делать?

М. СвиридовДочь вашей сестры должна осознать, что российское законодательство предусматривает довольно жёсткое наказание за невыплату кредитов.

Во-первых, за непогашение суммы задолженности по договору и несвоевременную оплату процентов за пользование кредитом предусматривается неустойка. Это определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки его исполнения (п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса). Кроме того, если неплательщица и дальше будет уклоняться от погашения взятых кредитов, её могут привлечь к судебному разбирательству о погашении кредиторской задолженности в качестве ответчика. Решением суда её в любом случае обяжут погасить задолженность. При этом за неисполнение решений предусмотрен ряд весьма суровых санкций по ст. 177 Уголовного кодекса.

В зависимости от «злостности» (длительности) уклонения это может быть штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до восемнадцати месяцев; принудительные работы на срок до двух лет; арест на срок до шести месяцев; лишение свободы на срок до двух лет.