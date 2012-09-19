Да будет свет?

Мы живём в частном доме (общий двор, в доме один этаж, три квартиры). Окна нашего дома выходят на соседний приватизированный участок, хозяин которого установил забор из пластика (высотой 2,20 м, от нашей стены – 20 см). При таком расстоянии наши окна, открывающиеся наружу, невозможно открыть, они упираются в забор. Он перекрывает доступ солнечного света в комнату, затрудняет проветривание, на стене от сырости появился грибок. Подскажите, пожалуйста, что нам делать? Татьяна

Вы можете добиться если не ликвидации забора, то хотя бы снижения его высоты, доказав, что его возведение нарушает нормы инсоляции (освещения прямыми солнечными лучами) вашего жилья. На этот счёт есть специальный документ – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».В частности, он гласит, что прямой солнечный свет должен освещать помещение непрерывно в течение трёх часов в весенне-летний период. Рекомендую вам обратиться в органы Роспотребнадзора по месту жительства и заказать экспертизу, чтобы проверить, соблюдаются ли эти правила. Если в составленном специалистами акте будет отмечено, что нормы нарушаются, подавайте иск в суд на основании этого документа – и соседа обяжут уменьшить высоту забора до того уровня, чтобы он не мешал освещению квартиры.