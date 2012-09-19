Оклад плюс надбавка

Работаю медсестрой в школе-интернате. Недавно наши оклады понизили на 600 рублей. В качестве утешения ввели доплату за качество работы, и зарплата в общем-то не уменьшилась. Однако эта доплата нестабильна, выдаётся по усмотрению руководства. А оклад мой теперь равен 2,7 тыс. рублей. Правомерно ли было его снижение? К.М., Владивосток

Трудовой кодекс определяет, что ежемесячная заработная плата не должна быть ниже минимального размера оплаты труда (он составляет 6,5 тыс. рублей). При этом в понятие «заработная плата» включается не только оклад, но и всевозможные надбавки. Этот вопрос в 2010 г. рассматривался Верховным судом, однако судьи не сочли такой порядок противозаконным (Определение Верховного суда РФ от 23 июля 2010 г. №75‑В10‑2).Поэтому назначение вам оклада ниже МРОТ законодательству не противоречит – но, повторюсь, при условии, если вы ежемесячно получаете более 6,5 тыс. рублей (если в вашем регионе установлен собственный МРОТ, минимальная зарплата должна соответствовать именно ему). Если ваш ежемесячный заработок опустится ниже этой планки, вы имеете полное право обращаться в трудовую инспекцию или в суд.