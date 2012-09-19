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«Книжная» революция

Отменят ли в России трудовые книжки?

№ 36(328) от 20.09.2012 [«Аргументы Недели », подготовила Надежда ЛАРИНА ]

«Книжная» революция
Фото ИТАР-ТАСС

Тема возможной отмены трудовых книжек в России не сходит с повестки дня уже почти полгода. О ней периодически вспоминают представители Министерства труда и соцзащиты и депутаты Госдумы, говорят специалисты по кадрам на своих конференциях. А пока профессионалы «хотят как лучше», эксперты и рядовые граждане с опаской ждут очередного витка хаоса с исчислением стажа при назначении пенсии и проблем при приёме на работу. Чьи ожидания оправдаются?

По мнению авторов инициативы, трудовая книжка сегодня нужна для одной цели – учёта стажа для назначения пенсии. С этой задачей, как они считают, успешно справляются отделения Пенсионного фонда, которые ведут персонифицированный учёт сотрудников с помощью компьютерной системы. Поэтому нет никакой необходимости загружать кадровиков дополнительной работой по заполнению, хранению и учёту трудовых книжек. Единственным документом, с помощью которого можно будет подтвердить свой стаж при смене места работы, останется трудовой договор.

Отметим, что никаких «революций», к счастью, инициаторы реформы устраивать вроде бы не планируют. Отмену, если она всё-таки состоится, обещают вести постепенно – например, избавляя от трудовых книжек тех, кто устраивается на работу впервые. Тем не менее эксперты считают, что без проблем всё равно не обойдётся.

«Бывает так, что работодатели вовремя не подают в Пенсионный фонд сведения о новых сотрудниках, – рассуждает Сергей Бровчак, доцент кафедры управления рисками и страхования экономического факультета НИУ «Высшая школа экономики». – Соответственно возможны несовпадения между реальным стажем и тем, что зафиксирован в ПФР, – а иногда значение имеет даже один неучтённый день. Кроме того, появляется поле для злоупотреблений. Так что, на мой взгляд, полностью полагаться на учёт в ПФР не стоит».

Судя по всему, в Пенсионном фонде к возможной отмене трудовых книжек относятся довольно спокойно. Однако авторы реформы, собравшись облегчить жизнь сотрудникам одного ведомства, совершенно забыли про другую функцию трудовой книжки – отражение «деловой биографии» работающего человека. Работодатель, как правило, кровно заинтересован в том, чтобы узнать как можно больше о своём потенциальном сотруднике, его прежних местах работы, взысканиях и поощрениях. Трудовая книжка в сегодняшнем виде даёт необходимый минимум информации, позволяющий сложить первоначальное представление о работнике. Лишней возни с самостоятельным сбором информации о новом кандидате на рабочее место явно не хочется никому – тем более что единой базы данных и отлаженных систем обмена такой информацией в нашей стране пока нет и в ближайшем будущем не предвидится.

Кадровики стоят за то, что трудовую книжку нужно не отменять, а улучшать. Одно из основных требований – привести бланк в соответствие с реалиями сегодняшнего дня. В частности, предложено предусмотреть строчки для номера страхового пенсионного свидетельства и ИНН, а также ввести специальный раздел «сведения об образовании». Сегодня в трудовую книжку вписываются лишь уровень образования, который имеется при приёме на работу (с возможностью при необходимости один раз исправить, к примеру «среднее специальное» на «высшее») да полученная профессия. Второе образование в трудовой книжке отразить нельзя – равно как и учебное заведение, которое закончил работник, полученные им сертификаты и допуски. Кадровики утверждают, что такая информация была бы крайне полезна работодателю. Кроме того, предлагается ввести специальную графу для того, чтобы владелец книжки своей подписью подтверждал правильность сведений, внесённых в документ.

Отметим, что никаких конструктивных доводов в пользу отказа от трудовых книжек сторонники проекта не выдвигают. Аргументы сводятся к призывам «избавиться от рудиментов советского прошлого» и «сделать как в Европе»: там, мол, о таком способе учёта стажа работников никогда и не знали – и всё в порядке. Однако власть в очередной раз забывает про неизбывные российские «грабли» – в виде не всегда аккуратного учёта стажа, не всегда квалифицированных работников кадровых служб, не всегда надёжных компьютерных систем. Все эти «не всегда» способны в один момент обрушить любой прекрасный замысел. Но о том, чтобы для начала разобраться с этими проблемами, подготовив надёжную почву для нововведений, у нас почему-то не думают…

Исторический аргумент

Трудовые книжки в России появились сразу после революции 1917 года. Примечательно, что в первую очередь этот документ предназначался для граждан, не занятых «общественно полезным» трудом на советских предприятиях и учреждениях. К этой категории отнесли, например, частных торговцев, лиц, живших на ренту или доходы от акций. Этим людям трудовые книжки заменяли удостоверения личности. Записи в документе обновлялись каждый месяц: в книжке делались отметки об участии в общественных работах, исполнении трудовой повинности. Этот порядок был отменён только в 1923 году, когда паспорта разрешили иметь всем. Однако единые и обязательные для всех трудовые книжки в СССР ввели только через 16 лет – в 1939-м: до этого на служащих велись трудовые списки, а рабочим при необходимости выдавали специальные справки.

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