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Все в Сеть!

№ 34(326) от 06.09.2012 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Все в Сеть!

На днях министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что к 1 декабря этого года во всех поликлиниках России появятся системы для электронной записи к врачам. Мол, никаких больше очередей за талонами с шести утра и томительного ожидания у кабинетов: достаточно зайти на специальный сайт, выбрать удобное время, распечатать талон и явиться в поликлинику к указанному времени. Однако, по мнению экспертов, обещанная «цифровая революция» принесёт не только благо, но и множество хлопот. К работе в «виртуальном пространстве» в России пока не готовы ни пациенты, ни врачи.

Успеть любой ценой?

Электронные системы, позволяющие записаться к доктору без похода в регистратуру, начали появляться в российских регионах ещё в самом начале двухтысячных, когда в рамках нацпроекта «Здоровье» госбюджет начал выделять средства на информатизацию здравоохранения. Самым дешёвым вариантом стала установка автоматов для регистрации пациентов в электронной очереди. Чуть позже у наиболее «продвинутых» учреждений (а впоследствии и у всех остальных) появились специальные интернет-порталы. Создавать их активно помогали районные администрации, явно заинтересованные в похвале «сверху» за продвижение программы информатизации.

Сейчас практически полностью перевели свои амбулаторные учреждения на электронную запись Астраханская, Пермская, Кировская, Ульяновская, Омская области.Остальным предстоит «подтянуться» к 1 декабря. Получится ли?

«По моему мнению, идея перевести всех-всех-всех на электронную запись меньше чем через три месяца, выглядит слегка утопичной, – рассуждает Лариса Попович,директор Института экономики здравоохранения. – Во-первых, надо понимать, что программное обеспечение для работы этой системы не может быть одинаковым для всех. Все регионы имеют свою специфику, и в каждом случае программный продукт придётся подгонять под конкретные запросы. Я не уверена, что те, кто пока вообще не имел дела с электронной регистратурой, так быстро справятся с этой задачей. Во-вторых, Минздрав не выдвинул конкретных требований по поводу того, что из себя должна представлять электронная регистратура, какие предъявляются требования к качеству этой услуги. Сказали бы, что все обязаны сделать сайты с возможностью записи, – тогда всё было бы ясно. Но подробных сведений нет. А это значит, что мы вполне можем получить в ряде поликлиник терминалы с выдачей талончиков на текущий приём – и радостный отчёт о том, что электронная регистратура внедрена и работает. Хотя понятно, что это будет профанацией идеи».

Декоративное решение

По задумке разработчиков программ электронной записи вводимые новшества должны избавить многострадальное российское здравоохранение от одной из глобальных проблем – огромных очередей перед кабинетами докторов. Однако, как показывает практика, этот недуг системы «электронной терапией» не вылечивается. С появлением специальных сайтов колоссальный дефицит кадров в российских поликлиниках никуда не исчез. А это значит, что одному врачу в день придётся принимать так много народа (хоть и записавшегося через Интернет), что очередей в любом случае не избежать. Бывает и так, что нехватка специалистов превращает запись по Интернету в форменное издевательство. Например, сайт детской стоматологической поликлиники в Самаре сообщает, что талонов к доктору нет едва ли не на две недели вперёд. Выходит, что проблема очередей никуда не исчезла, а всего лишь переехала в виртуальное пространство: теперь нужно не томиться в поликлинике в очереди за талоном, а чуть ли не ежеминутно мониторить Интернет и оперативно стучать по кнопкам клавиатуры, чтобы успеть записаться к нужному врачу.

«Покажите мне поликлинику, где нет дефицита кадров – я побегу туда работать! – горько смеётся Светлана Шалаева, заместитель главного врача по лечебной части поликлиники №1 в Тольятти. – У меня каждый день на столе появляется по несколько заявлений об увольнении по собственному желанию от врачей и медсестёр. А на работу приходят устраиваться исключительно санитарки и… регистраторы. Вот такая ирония судьбы…»

Не стоит забывать и о том, что далеко не все посетители поликлиник (особенно пожилой контингент) дружат с Интернетом. Многие предпочитают записываться по старинке – по телефону или в регистратуре. Но в этом случае ещё можно наладить координацию между двумя способами записи. Гораздо больше хлопот с теми, кто привык являться к врачу без всяких предварительных договорённостей.

«У кабинетов врачей обязательно формируется «живая» очередь, которая попросту не пускает к доктору пациента, пришедшего по интернет-записи, – рассказывает Ирина Семченко, заместитель главного врача одной из поликлиник в Астрахани. – Поэтому у врача и медсестры появляются новые обязанности: наводить порядок и следить, чтобы люди с талонами проходили в указанное время. Дело нервное, что и говорить…»

Как ни парадоксально, электронная запись не только не решает проблему очередей, но и в чём-то усугубляет её. Запись на сайте организована таким образом, что на приём одного пациента врачу отводится от 10 до 18 минут (как, к слову, предписано федеральными стандартами). Понятно, что строчки записи «разлетаются» как горячие пирожки. Однако уложиться в нормативы можно далеко не всегда – особенно сучётом того, что в ходе приёма врачу нужно заполнить огромное количество бумаг.

«Электронная запись будет эффективно работать только тогда, когда параллельно с ней внедрят систему электронного документооборота и врач не будет лихорадочно заполнять справки, вместо того чтобы работать с пациентом, – уверена Лариса Попович. – Только в этом случае с доктора можно требовать, чтобы он укладывался в нормативы по времени».

Честь и хвала Минздраву за то, что взялся «ремонтировать» нашу обветшавшую систему здравоохранения. Однако в данном случае очевидно, что ремонт почему-то начался с крыши. О «фундаменте» (к которому как раз и относится пресловутый дефицит врачей) у нас, увы, говорят гораздо меньше. А если и говорят, то о сроках решения проблемы деликатно умалчивают…

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