Правительство РФ обсудило механизм поддержки семей, в которых родился третий ребёнок. На эти цели из федерального бюджета выделено 6 млрд. рублей. Планируется, что новшество вступит в силу с 1 января 2013 года.

Согласно проекту, поддерживать новоиспечённых «многодеток» будут специальным пособием по уходу за ребёнком. Его будут выплачивать до момента, пока ребёнку не исполнится 3 года. Выплату получат семьи, чьи доходы опускаются ниже среднедушевой «планки» в регионе. По предварительным расчётам, минимальный размер пособия составит 7 тыс. рублей.