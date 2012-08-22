Третий – не лишний!
№ 32(324) от 23.08.2012 [«Аргументы Недели », подготовила Надежда ЛАРИНА ]
Правительство РФ обсудило механизм поддержки семей, в которых родился третий ребёнок. На эти цели из федерального бюджета выделено 6 млрд. рублей. Планируется, что новшество вступит в силу с 1 января 2013 года.
Согласно проекту, поддерживать новоиспечённых «многодеток» будут специальным пособием по уходу за ребёнком. Его будут выплачивать до момента, пока ребёнку не исполнится 3 года. Выплату получат семьи, чьи доходы опускаются ниже среднедушевой «планки» в регионе. По предварительным расчётам, минимальный размер пособия составит 7 тыс. рублей.
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