Электронный вызов

Традиционные бумажные повестки в суд сдают свои позиции под натиском современных технологий. Суды России начинают использование нового метода оповещения участников судебных процессов – через рассылку SMS-сообщений.

Правила уведомления через SMS прописаны в специальном регламенте. В частности, он подразумевает, что участник судебного процесса должен дать письменное согласие на «высокотехнологичное» оповещение. Чтобы сообщение не потерялось, время его отправки и доставки будет фиксироваться. Если две попытки отправить SMS окажутся неудачными (не придёт отчёт о доставке), участнику судебного процесса отправят традиционную повестку – по почте с уведомлением о вручении. Оговорены и случаи, когда вызвать на суд SMSкой нельзя. В частности, это ситуации, когда участнику судопроизводства необходимо направить документы или материалы. В этом случае и повестка, и необходимые документы направляются заказным письмом.

Использовать новый сервис будут федеральные суды общей юрисдикции. Они получат доступ к специализированному интернет-порталу, через который и будет осуществляться рассылка.