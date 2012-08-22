Ну спросите меня!
№ 32(324) от 23.08.2012 [«Аргументы Недели », подготовила Надежда ЛАРИНА ]
Граждане, покупающие билеты на поезда дальнего следования, смогут сами решать, приобретать ли страховку от несчастного случая.
Высший арбитражный суд РФ указал РЖД, что продажа страховки «по умолчанию» вместе с билетом (именно так это сейчас происходит) является нарушением антимонопольного законодательства.Судьи признали незаконным давно принятый в железнодорожных кассах порядок, при котором у пассажира не спрашивали, хочет ли он приобрести страховку. Цена «полиса» включалась в стоимость билета, а пассажиру озвучивали конечную сумму. Отныне такое поведение станет нарушением закона. Продать страховку пассажиру без его согласия железнодорожники не смогут.
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