Ну спросите меня!

Граждане, покупающие билеты на поезда дальнего следования, смогут сами решать, приобретать ли страховку от несчастного случая.

Высший арбитражный суд РФ указал РЖД, что продажа страховки «по умолчанию» вместе с билетом (именно так это сейчас происходит) является нарушением антимонопольного законодательства.Судьи признали незаконным давно принятый в железнодорожных кассах порядок, при котором у пассажира не спрашивали, хочет ли он приобрести страховку. Цена «полиса» включалась в стоимость билета, а пассажиру озвучивали конечную сумму. Отныне такое поведение станет нарушением закона. Продать страховку пассажиру без его согласия железнодорожники не смогут.