Новый старый список

Перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в 2013 году решено не менять. Он останется тем же, что и в нынешнем году.

Отметим, что 2013 год станет едва ли не первым за всю историю существования перечня ЖНВЛП, когда «лекарственный» список не подвергается ежегодной корректировке. Регулярное переделывание перечня неизменно сопровождалось бурными дискуссиями во врачебном сообществе. Так как Минздрав, как правило, пытался либо сократить список, либо заменить препараты на аналогичные, но более дешёвые. В грядущем году всё будет спокойно. В документе останутся те же 567 препаратов, цены на которые будут регулироваться государством (а льготники смогут получать их бесплатно).