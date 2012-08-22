Минобрнауки: шаг назад

Минобрнауки России «взяло обратно» свои обещания повысить стипендии аспирантам, занимающимся научными разработками в приоритетных для государства сферах. В будущем учебном году выплаты останутся на том же уровне.

Отказаться от своей идеи в ведомстве решили после волны возмущения, поднявшейся в научном сообществе. По мнению его представителей, список «приоритетных направлений» был составлен крайне безграмотно. Без внимания остался целый ряд специальностей в математике и физике, не были упомянуты исследования в области молекулярной биологии и биохимии. Зато каким-то образом в перечень «счастливых» направлений попала «экологическая безопасность городского хозяйства». В итоге проект был отозван, а в Минобрнауки пообещали в ближайшее время представить новый документ, составленный с учётом всех замечаний и пожеланий.