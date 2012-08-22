Единый вариант

Фонд социального страхования внёс уточнения в порядок оплаты отпусков по беременности и родам, а также исчисления пособия по уходу за ребёнком в возрасте до 1,5 года. Разъяснения ведомства касаются работников, которые трудятся по совместительству.

В разъяснении принципиально важны два момента. Во-первых, как подчёркивают в ФСС, работодатель не вправе навязывать работнику свой вариант оплаты отпуска и начисления пособия (напомним, что до 1 января 2013 г. уходящие в декрет женщины могут выбрать, за какой период учитывать среднемесячный заработок для исчисления выплат – за год или за два). Работник в любом случае должен сделать выбор самостоятельно. Во-вторых, порядок назначения пособия должен быть единым для всех мест работы – и для основного, и для тех, где сотрудник трудится как совместитель. В связи с этим бухгалтер организации или учреждения имеет право обращаться в другие места работы совместителя с целью выяснить, как рассчитано пособие.