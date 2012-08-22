Битва за выслугу лет

В редакцию «АН» приходит огромное количество писем с просьбами разъяснить, как исчисляется трудовой стаж при назначении пенсий. Очень многие спрашивают, входят ли в стаж время учёбы в вузе и служба в армии в советское время. Публикуем наши разъяснения.

Что кому положено

Вопрос о включении в стаж периодов учёбы или службы по призыву особенно сильно волнует тех, кто по закону имеет право на досрочную пенсию, которую россияне по старинке именуют «выслугой лет». В первую очередь к этим категориям относятся работники здравоохранения и образования. До распада СССР они имели право на назначение пенсии в момент выработки необходимого стажа вне зависимости от возраста. Российское законодательство эту норму сохранило. Советское понятие «выслуга лет» сейчас обозначается термином «досрочная пенсия», а право отдельных категорий граждан на неё закреплено в статьях 27 и 28 Закона №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». Согласно документу, педагогам для назначения пенсии требуется 25 лет стажа по специальности (п. 19 ст. 27), а медикам – 25 лет при работе в сельской местности и 30 лет при работе в городах (п. 20 ст. 27).

После того как норма была закреплена в законодательстве, встал вопрос о том, нужно ли учитывать при расчёте льготного стажа службу в армии или учёбу в институте. Ситуация получилась двусмысленной и оттого не совсем понятной. Дело в том, что в советское время на этот счёт действовали отдельные нормативные акты, а в российском законодательстве об этом нюансе не было сказано ни слова. Особенно этот вопрос взволновал педагогов, так как очень многие в то время начинали работу со средним образованием, а потом делали перерыв на получение высшего.

Итогом этой «нестыковки» стала досадная правовая коллизия. Граждане, отработавшие в школах и детсадах положенное время, обращались в пенсионные фонды и рассчитывали, что учёбу и службу в стаже посчитают. Опирались новоиспечённые пенсионеры, как правило, на то, что время их учёбы или службы пришлось на период, когда действовали «советские» законы. Для многих вопрос стал принципиальным: очень часто речь шла о 5–7 годах, в течение которых могли начисляться выплаты. Пенсионные фонды, в свою очередь, удовлетворять просьбы не спешили, ссылаясь на нормы того же Закона №173-ФЗ. Там по общим правилам включение в льготный стаж учёбы и военной службы не предусматривается.

Суд вам в помощь

Массовые отказы отделений ПФР привели к тому, что граждане начали искать правду, подавая судебные иски. Вопрос дошёл даже до Верховного суда РФ. В итоге его рассмотрение обернулось в пользу потенциальных пенсионеров-педагогов. В обзорах судебной практики Верховный суд неоднократно указывал, что право на включение «учебных» перерывов в стаж существует, если эти перерывы приходились на период действия соответствующих норм права (такое указание в отношении учебных отпусков содержится, к примеру, в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного суда РФ за 4 квартал 2006 года).Совершенно очевидно, что речь идёт о тех самых «советских» законах. А именно – о Постановлении Кабинета министров СССР №1397 от 17 декабря 1959 года. Оно гласит, что очная учёба включается в стаж в том случае, если ей непосредственно предшествовала и непосредственно за ней следовала педагогическая деятельность.

Судьи акцентируют внимание на том, что действие «советских» норм распространяется только на период до 1993 года, когда документ 1959‑го был отменён. Так что на трудовые отношения, возникшие после этой даты, выгодные для педагогов правила, к сожалению, не распространяются.

Рассматривался в Верховном суде и вопрос о включении в педагогический стаж периодов службы в армии. Здесь дело обстоит более конкретно. К настоящему моменту ВС РФ успел рассмотреть ряд дел, связанных с данной проблемой. Решения по ним принимались в пользу истца. Об этом свидетельствуют, в частности, Определения ВС РФ №2-В08-7 от 25.07.2012 или Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ №29-В10-1 от 16.04.2010. Там недвусмысленно указано, что служба в армии включается в педстаж по тому же принципу, что и учёба (если, повторимся, гражданин работал по специальности и до, и после службы).

Отметим, что решения ВС РФ пока не повлекли за собой внесения изменений в федеральное законодательство. Это значит, что при обращении в Пенсионный фонд по-прежнему велика возможность получить, что называется, «от ворот поворот». Однако подача судебного иска после получения такого отказа с большой вероятностью приведёт к разрешению вопроса в пользу истца. Экспертное юридическое мнение.