Вычет не для всех

Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Наша семья (я, муж, двое детей) 10 лет ютилась в комнатушке в муниципальной коммунальной квартире. Всё это время мы копили деньги на жильё. Месяц назад подвернулась возможность по сравнительно невысокой цене купить квартиру моей старшей сестры, которая вышла замуж и уехала в другой город. Я так и сделала. После заключения договора купли-продажи пошла в налоговую за вычетом – и мне отказали! Это правомерно?

Любовь Кравчук

Да. Налоговый кодекс РФ, предоставляя возможность получить вычет при покупке квартиры, в то же время устанавливает определённые ограничения. Они содержатся в ст. 105.1 НК РФ. Там указано, что вычет предоставляется только в том случае, если лица, заключившие договор купли-продажи, не являются взаимозависимыми. Таковыми признаются муж и жена, родитель и ребёнок (в том числе усыновлённый), опекун и попечитель, а также братья и сёстры – даже в случае если они являются родными только по отцу или только по матери. Таким образом, права на вычет вы не имеете.