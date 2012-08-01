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Первоклассные сложности

Выбирать школу по своему усмотрению теперь не получится?

№ 29(321) от 02.08.2012 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Первоклассные сложности

В 2012 году в России апробируется новая схема приёма детей в первые классы. Согласно приказу Минобр­науки, до конца июля в школу записывали только тех детей, которые проживают на территории, закреплённой за учебным заведением. Для тех, кто зарегистрирован по другим адресам, но желает учиться в конкретной школе, приём заявлений открылся со вчерашнего дня.

Как показывает практика, пока нововведение позитивных результатов не принесло. В престижные учебные заведения не попасть уже сейчас. А школы за месяц до начала нового учебного года не имеют окончательно сформированных списков первоклассников, что делает их работу куда более нервной, чем обычно.

Нынешние правила приёма детей в первые классы были утверж­дены приказом Минобрнауки в мае этого года. Главным новшеством стал возврат к забытому советскому принципу закрепления детей за конкретными школами. Каждое учебное заведение получило свой «микроучасток». Преимущественное право записи в школу получили те, кто там проживает. Всем остальным предложили подавать документы с 1 августа по принципу «хватит места – пустим».

Судя по всему, выпуская документ, Минобрнауки жаждало поставить точку в череде скандалов, которые неизменно сопровождали каждую школьную приёмную кампанию. Согласно действовавшему раньше принципу «живой очереди», приём для всех открывался 1 апреля. В итоге апрельские «сводки» из престижных школ напоминали хроники с мест боевых действий: находилось место и ночным дежурствам, и давке, и даже дракам. В невыгодной ситуации оказывались и учебные заведения. Одни не могли отбиться от желающих, а в других страдали от хронического недокомплекта.

Отныне, по задумке министерства, проблемы должны были сойти на нет. В теории получалось, что ещё до начала приёма за каждым ребёнком закреплялось место в конкретной школе. И всем хорошо: и родителям, и учителям, и детям. К сожалению, красивой картинке, спроектированной чиновниками, скорее всего, так и суждено остаться лишь в их прожектах. Реальность подкинула массу нюансов, которые в приказе обговорены не были, но при этом способны парализовать любую приёмную кампанию.

Первым камнем преткновения стал приём в школы тех, у кого там уже учатся старшие братья и сёстры. Раньше муниципалитеты и школы по своему усмотрению могли устанавливать для таких детей преимущества при записи в первые классы. Теперь это правило не работает. Родители поставлены в крайне сложную ситуацию: либо записывать ребёнка «куда придётся» (а во многих случаях это школа чуть ли не на противоположном конце района), либо ждать до 1 августа – и с большой вероятностью остаться с носом.

В трудную и пока неразрешимую ситуацию попали и учебные заведения с особым статусом – лицеи, гимназии, школы с углублённым изучением отдельных предметов. Раньше в некоторых регионах такие учреждения считались  школами городского набора. Это давало возможность набирать талантливых ребят вне зависимости от места их жительства. Сейчас главным признаком «одарённости» стало проживание в доме рядом со школой. На этот абсурд эксперты обращали внимание ещё на стадии обсуждения проекта приказа. Их никто не услышал.
В итоге «особые» школы напряжённо ждут развития событий. И, признаться честно, ничего хорошего не прогнозируют.

«У нас первые классы были укомплектованы ещё в мае, и с 1 августа мы уже никого не примем, – рассказала «АН» Нелли Семенченко, завуч по начальной школе в одной из гимназий Нижнего Новгорода. – Даже тех, у кого в школе уже учатся брат или сестра. И за «качество» набора, честно говоря, немного тревожно. Мы же гимназия, с нас требуют отличные результаты ЕГЭ, места на олимпиадах. Поэтому, на мой взгляд, брать всех без исключения всё-таки не слишком правильно. У ребёнка, идущего в гимназию, должна быть особая мотивация. Уж не знаю, есть ли она абсолютно у всех, кто пришёл к нам в первые классы…»

В начале июня заместитель министра образования Игорь Реморенко на встрече с общественниками и журналистами клятвенно пообещал, что ни один ребёнок не останется на улице, а все проблемы будут успешно разрешены. Что называется, поживём – увидим.

«АН» будут следить за развитием событий.

Столичный аргумент

В Москве, где негласное деление школ на «хорошие» и «плохие» в разы сильнее, чем в любом другом регионе, родители ищут всевозможные лазейки для того, чтобы устроить ребёнка в престижную альма-матер. Например, в начале лета в столице пышно расцвёл «бизнес» хозяев квартир, расположенных рядом с популярными школами. За определённую плату ребёнку оформляется постоянная регистрация по нужному адресу. После достижения необходимой цели (записи в школу) ребёнка из квартиры «выселяют» и снова прописывают к маме с папой. Вычислить таких хитрецов легко (хотя бы по дате регистрации), а вот не принять в школу на этом основании нельзя: есть регистрация – должно быть и место в первом классе.

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