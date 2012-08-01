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Скала для семейной лодки

№ 29(321) от 02.08.2012 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Скала для семейной лодки

«АН» продолжают цикл публикаций в рамках проекта «Не всё равно», посвящённого самым животрепещущим проблемам российской действительности.

Наш сегодняшний разговор – о семье и семейных ценностях.

Пожалуй, ни о чём так не любят порассуждать власть имущие, как о важности крепкого брака и необходимости улучшать демографическую ситуацию. Произнесено огромное количество речей, написана масса многостраничных программ с самыми смелыми прожектами. В 2008 году появился даже специальный праздник – День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Но, к сожалению, реальных действий за разговорами практически не видно. Внятной семейной политики в России как не было, так и нет. А если прибавить такие тенденции, как растущий инфантилизм населения и рост популярности движений вроде чайлдфри (буквально – «свободные от детей»), картина получится совсем уж безрадостная.

Мы – маленькие дети?

Как показывают социологические опросы, 97% россиян называют семью главной сферой своей жизни. При этом наша страна уверенно держит мировую пальму первенства по количеству распавшихся брачных союзов. Так, в 2010 году на 1,2 млн. сыгранных свадеб пришлось 639 тыс. разводов. При этом 15% пар, которые зарегистрировали отношения в этот период, просуществовали меньше года. Почему так происходит?

«Эту проблему нельзя назвать чисто российской: она глобальная, и наша страна всего лишь повторяет путь западных государств, – говорит известный психотерапевт Марк Сандомирский. – Корень проблем кроется в массовой инфантилизации общества. Люди потеряли способность уживаться друг с другом, брать на себя ответственность за свою «вторую половинку». Инфантильному супругу спутник жизни, может быть, и нужен – только вот жертвовать собой и своими интересами (а это неизбежно) он не готов. Отсюда и проблемы. Кроме того, сейчас семья для многих уже не является, как раньше, гарантией материального благополучия. В наше время каждый может обеспечить себя сам. Этот фактор тоже играет определённую роль».

Тем не менее, по мнению экспертов, причины эпидемии разводов в России следует искать не только в личных факторах вроде общей инфантильности, неверности мужей, стервозности жён или активного вмешательства родственников в жизнь молодой семьи. Благополучие семьи зависит и от социальных факторов – в первую очередь от таких как нормальный доход и наличие собственного жилья. А с ними в России дело, увы, обстоит далеко не благополучно.

Социологические опросы выявляют любопытную тенденцию. Несмотря на то что финансовый «климат» во многих российских семьях далёк от идеального (социологи утверждают, что большинство семей с детьми можно отнести к категории бедных), материальные трудности жители страны поводом для развода, как правило, не считают. В список пяти самых распространённых причин распада семьи этот фактор не попал. Напротив, многие уверены, что умение переносить денежные трудности делают семейный союз прочнее. А вот жилищный вопрос, как показывает практика, портит семейную идиллию гораздо чаще. Проблемы с жильём становятся причиной развода более чем в четверти случаев. Более распространённым поводом (41% случаев) оказалась только алкогольная или наркотическая зависимость одного из супругов.

Скала для семейной лодки

 

Каждый четвёртый ребёнок рождается вне брака. 
Каждый второй брак в РФ заканчивается разводом. 
Из них 20% – из-за неустроенности жилищных условий

 

 

Аргумент неравнодушных

Пока государство думает, как улучшать демографическую ситуацию и укреплять институт семьи, в стране действуют десятки общественных организаций, выполняющих особую миссию на «семейном» фронте. Это фонды и объединения, взявшие на себя заботу о многодетных семьях и семьях, где воспитываются дети-инвалиды. Почти в каждом регионе действуют ассоциации многодетных семей, а также общественные организации, объединяющие родителей с «особенными» детьми.

Этим категориям власть обещает довольно много – от бесплатного обеспечения лекарствами до даровых путёвок в оздоровительные лагеря. Правда, даёт не всегда. И тогда приходится объединяться, искать пути решения проблем. Как показывает практика, успеха такие объединения добиваются довольно часто – или по меньшей мере не дают чиновникам «замять» проблему. Так получилось, например, в Новосибирске, где общественная организация многодетных семей заставила руководство региона навести порядок с распределением земельных участков под строительство.

Скала для семейной лодки

 

                                                   Артисты Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

Запретный плод

Шансов решить проблемы с жильём самостоятельно у большинства семей попросту нет. Позволить себе купить квартиру или дом «здесь и сейчас» может менее 1% семей. Широко разрекламированные ипотечные механизмы панацеей, увы, не стали. По данным исследования, проведённого в 2012 году Национальным агентством финансовых исследований, 81% россиян считают ипотечный кредит недоступным для них способом улучшения жилищных условий.

Мало надежды у новоиспечённых пар и на государственную поддержку. Справедливости ради отметим, что программы обеспечения жильём молодых семей (вроде московской «Молодой семье – доступное жильё») написаны и введены в действие в большинстве регионов страны. Но попасть туда надо ещё ухитриться. Дело в том, что большинство этих программ – возмездные: часть стоимости квартиры (как минимум 100 тыс. рублей) семья должна выплатить самостоятельно. Для многих эта сумма выглядит фантастической.

Возможность получить бесплатное жильё от государства – дело ещё более утопичное.
В очереди на бесплатную квартиру можно простоять и 10, и 20 лет. Чтобы получить субсидию (частичное возмещение стоимости квартиры), во многих случаях нужно быть очередником с солидным стажем да ещё и накопить собственный взнос. Понятно, что этот вариант ещё более недоступен.

Некоторый оптимизм внушают новинки последнего времени – возможность тратить на жильё материнский капитал, право многодетных семей на получение участка под индивидуальное строительство. Как показывает практика, большинство семей предпочитают тратить свои сертификаты на ипотечный взнос, пристройку к дому и другие «жилищные» дела. Но разве семья с одним ребёнком не нуждается в отдельном жилье? И для скольких семейных пар отсутствие своего угла стало причиной отказа от рождения ребёнка?

Вопросы, что называется, риторические. Ответа на них российские семьи уже много лет ждут от государства – в виде внятного и прозрачного механизма поддержки молодых семей, по-настоящему доступных способов получения жилья. Но в ответ, как водится, – тишина. Которая лишь изредка нарушается очередным бодрым отчётом «об успехах демографической политики Российской Федерации за указанный период»…

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