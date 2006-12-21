Иностранцам запретят торговать спиртным

С 15 января 2007 года будет упрощен порядок въезда в Россию иностранных работников из стран СНГ. Теперь разрешение на работу в России будет получать не работодатель, а сам работник. Но прежде он должен зарегистрироваться по месту будущей работы и заплатить госпошлину размером 1000 рублей.

Для регулирования миграции правительство страны ежегодно будет устанавливать квоту на привлечение иност­ранных работников, приезжающих к нам в безвизовом порядке из стран СНГ. В 2007 году разрешено приехать на работу 6 млн. человек. Если учесть, что официально в России зарегистрировано 584 000 иност­ранных работников из ближнего зарубежья, то этой квоты больше чем достаточно. Но есть другая цифра - 17 млн. человек разбросаны по российским городам и весям, которые трудятся нелегально. Им придется либо легализоваться, либо уезжать на родину.

Также новый закон накладывает запрет на использование иностранных работников в розничной торговле спиртными напитками и продаже косметических товаров, содержащих спирт. На рынках разрешено трудиться до 40% иност­ранцев.