Пенсионная реформа дает сбой

Чтобы старость была достойной

По их мнению, пенсионная реформа пробуксовывает, не соответствует интересам нынешних и будущих пенсионеров. Правительство же ограничивается плановыми и внеплановыми индексациями пенсий, что радикально проблему не решает.

Главное требование – повышение трудовой пенсии россиян до минимального уровня в 40% от утраченного заработка. Это соответствует конвенциям Международной организации труда и Европейской социальной хартии. Сегодня же средняя пенсия составляет не более 17% от утраченного заработка. Но есть категория граждан, которым власти отдельным законом сумели обеспечить достойную старость, – государственные чиновники федеральных и региональных органов власти. Они получают при выходе на пенсию от 40 до 70% утраченного ими заработка. «Мы считаем, что аналогичные права должны быть восстановлены у всех работников, которые получают или будут получать трудовую пенсию. Это положение отражено в 19­й статье российской Конституции, где говорится о равенстве прав независимо от должностного положения», – заявляет председатель горно-металлургического проф­союза Михаил Тарасенок.

Начиная с февраля 2005 года профсоюзы неоднократно обращались с таким предложением в различные министерства и ведомства, но услышаны не были. В ответе Министерства здравоохранения и социального развития даже подтвердили: «Уровень пенсионного обеспечения россиян недостаточен и позволяет обеспечить лишь минимально требуемые международные стандарты социального обеспечения». Пообещали повысить пенсию только к концу 2007 года в общей сложности на 20%, а в 2008–2009 годах – на 12–14%. При этом чиновники министерства поставили разумный вопрос перед профсоюзами: а как они собираются обеспечить замещение 40%­ного утраченного заработка высокооплачиваемым работникам?

Что скажет правительство?

И все же для совершенст­вования пенсионного законодательства была создана комиссия, состоящая из представителей государства и Пенсионного фонда. Вот мнение директора Департамента трудовых отношений и государственной гражданской службы Минздравсоцразвития А. Сафонова. Если правительство примет решение откорректировать курс пенсионной реформы, придется вносить поправки в массу законодательных актов (в том числе в пенсионное законодательство, в Налоговый кодекс). Но главное – нужно искать источники финансирования.