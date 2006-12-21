Пенсионная реформа дает сбой

Чтобы старость была достойной
По их мнению, пенсионная реформа пробуксовывает, не соответствует интересам нынешних и будущих пенсионеров. Правительство же ограничивается плановыми и внеплановыми индексациями пенсий, что радикально проблему не решает.
Главное требование – повышение трудовой пенсии россиян до минимального уровня в 40% от утраченного заработка. Это соответствует конвенциям Международной организации труда и Европейской социальной хартии. Сегодня же средняя пенсия составляет не более 17% от утраченного заработка. Но есть категория граждан, которым власти отдельным законом сумели обеспечить достойную старость, – государственные чиновники федеральных и региональных органов власти. Они получают при выходе на пенсию от 40 до 70% утраченного ими заработка. «Мы считаем, что аналогичные права должны быть восстановлены у всех работников, которые получают или будут получать трудовую пенсию. Это положение отражено в 19й статье российской Конституции, где говорится о равенстве прав независимо от должностного положения», – заявляет председатель горно-металлургического профсоюза Михаил Тарасенок.
Начиная с февраля 2005 года профсоюзы неоднократно обращались с таким предложением в различные министерства и ведомства, но услышаны не были. В ответе Министерства здравоохранения и социального развития даже подтвердили: «Уровень пенсионного обеспечения россиян недостаточен и позволяет обеспечить лишь минимально требуемые международные стандарты социального обеспечения». Пообещали повысить пенсию только к концу 2007 года в общей сложности на 20%, а в 2008–2009 годах – на 12–14%. При этом чиновники министерства поставили разумный вопрос перед профсоюзами: а как они собираются обеспечить замещение 40%ного утраченного заработка высокооплачиваемым работникам?
Что скажет правительство?
И все же для совершенствования пенсионного законодательства была создана комиссия, состоящая из представителей государства и Пенсионного фонда. Вот мнение директора Департамента трудовых отношений и государственной гражданской службы Минздравсоцразвития А. Сафонова.Если правительство примет решение откорректировать курс пенсионной реформы, придется вносить поправки в массу законодательных актов (в том числе в пенсионное законодательство, в Налоговый кодекс). Но главное – нужно искать источники финансирования.
«Мы видим, что пенсионная реформа заходит в тупик. Многие люди могли бы давно уйти на заслуженный отдых, но они прекрасно понимают: как только выйдут на пенсию – станут нищими. Ко мне недавно обратился шахтер, у которого 35 лет подземного стажа, а пенсия – 2750 рублей. До пенсионной реформы его пенсия составляла бы 75% от заработка. Сейчас добиться этого очень сложно», – говорит председатель горно-металлургического профсоюза Михаил Тарасенок.