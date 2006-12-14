Каждому льготнику по справке

Помимо льготного проезда, справка подтверждает право на социальные услуги. В ней указываются категория льготника, срок назначения ежемесячной денежной выплаты или социальных услуг, которые человек будет получать с 1 января по 31 декабря 2007 года.

Дело в том, что введенная в 2005 году монетизация льгот порой вносит путаницу у льготников. Многие, кто выбирал натуральную льготу, отказались от нее и решили получать денежные выплаты. А справка, помимо всего прочего, будет служить неким напоминанием, на что человек имеет право.

Как рассказывает председатель Пен­сионного фонда Геннадий Батанов, если человек, к примеру, переедет в другую область, то по этой справке он без проб­лем сможет получить весь набор социальных услуг или полагающиеся ему денежные выплаты на новом месте жительства.

Чтобы получить справку, необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства с 1 декабря 2006 года по 31 декабря 2007 года.