Галина Карелова: «У соцстраха хватит денег на выплату всех пособий»

Родовые сертификаты прирастут талонами

Как рассказывает председатель Фонда социального страхования Галина Карелова, с 7000 до 10 000 рублей увеличатся выплаты по родовым сертификатам. Если в 2006 году родовые сертификаты состояли из двух талонов, то в 2007 году к ним прибавятся еще два. Таким образом, талон №1 стоимостью 3000 рублей беременная женщина будет оставлять в женской консультации, талон №2 стоимостью 6000 рублей пойдет «на оплату» родов, а №3 и 4 стоимостью 1000 рублей родители отдадут детской поликлинике после того, как ребенку исполнится полгода и год.

Эксперимент по родовым сертификатам, который стартовал в этом году, принес положительные результаты: на 25-30% в среднем по России увеличилась зарплата гинекологов и акушеров, улучшилось качество лечения беременных и родовспоможение. По итогам второго полугодия произошел перелом в рождаемости детей. По сравнению с прошлым годом их родилось на 15 000 больше.

Произойдут изменения, касающиеся норм выплат пособий по уходу за детьми до полутора лет. Для работающих женщин это будет расчетная, а не фиксированная величина. Если в 2006 году ежемесячное пособие равнялось 700 рублям, то с 2007 года мамочки будут получать 40% от среднемесячной зарплаты, но не более 6000 рублей. Впервые на такое пособие смогут рассчитывать неработающие женщины. За рождение первого ребенка они будут ежемесячно получать 1500 рублей, а за второго и последующих - 3000 рублей.

Грядет увеличение и упорядочение выплаты пособия по временной нетрудоспособности, а попросту - больничных. Если раньше максимальный размер этого пособия не мог превышать 15 000 рублей, то с 2007 года он будет составлять 16 125 рублей. Впервые за все время существования больничных работник будет иметь право получить его не только по основному месту работы, но и там, где он трудится по совместительству. Поэтому, если вы трудитесь в нескольких местах, то в случае болезни везде можете предоставить больничный, где его суммируют. Есть другой вариант. Допустим, в том месте, где вы трудитесь по совместительству, ваша зарплата больше, чем по основному месту работы. В этом случае больничный вы вправе предъявить в организацию, где трудитесь по совмещению.

Стажу конец

Уйдет в небытие непрерывный трудовой стаж. При расчете больничного будут применять общий трудовой стаж, то есть суммироваться все периоды работы. Но принцип начисления остался прежний. Так, если общий стаж 5 лет, то размер пособия составляет 60%, если до 8 лет - 80%, а более 8 лет - 100% среднего заработка за 12 месяцев, предшествовавших заболеванию. При этом при расчете будут брать не рабочие, а календарные дни, то есть выходные тоже будут включаться в оплату.

«Изменения, касающиеся выплаты пособия по нетрудоспособности, справедливы в отношении работника. Поскольку независимо от того, в скольких местах он трудится, из каждой его зарплаты берутся налоги, поэтому и больничный получать он должен со всех мест работы.

К сожалению, некоторые работодатели, особенно представители малого бизнеса, считают, что выплачивают пособие из собственного кармана, поэтому зачастую не принимают больничные листы и не производят по ним выплаты. Хочу напомнить всем работодателям, что больничный лист он оплачивает только первые два дня. Остальные дни болезни выплачиваются из средств соцстраха», - заявил председатель Комитета по труду и социальной политике Государственной Думы Андрей Исаев.

Тем не менее увеличение социальных расходов Фонда может негативно отразиться на его бюджете. Уже сейчас он сверстан с дефицитом, но пока покрывается за счет собст­венных средств. По мнению Андрея Исаева, если не переломить ситуацию, то бюджет соцстраха в 2008 году станет таким же открыто дефицитным, как бюджет Пенсионного фонда, и будет нуждаться в поддержке государства. Один из вариантов - отказаться от единого социального налога, который наполняет бюджет Фонда. Вместо этого работающее население должно платить страховые взносы с зарплаты. Для неработающего предполагается установить некий минимум, который оно обязано будет ежемесячно перечислять в соцстрах. Однако депутат подчеркнул, что проблемы соцстраха никоим образом не отразятся на социальной поддержке населения.