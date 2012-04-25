Калькулятор не считается

Федеральная служба по тарифам разъяснила россиянам, как правильно пользоваться «Калькулятором коммунальных платежей», размещённым на сайте ФСТ. По мнению службы, многие граждане воспринимают полученные данные слишком буквально.

Главное, к чему ФСТ призвала россиян – не считать показания «Калькулятора» истиной в последней инстанции и использовать их как основу для претензий к коммунальщикам. В частности, в информационном письме подчёркивается, что онлайн-инструмент предназначен лишь для примерного расчёта платы граждан за коммунальные услуги. Его показания не могут считаться абсолютно достоверными, так как не учитывают некоторые нюансы (например, расход ресурсов на общедомовые нужды). За достоверными цифрами чиновники по-прежнему предписывают обращаться к управляющим компаниям.