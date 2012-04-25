А ну-ка подтверди!

В Госдуму РФ внесён законопроект, призванный упростить выяснение размера зарплаты при назначении пенсии. Авторы идеи предлагают ускорить этот процесс для тех, кто не может предоставить документы о размере выплат.

Законопроект призван внести изменения в ст. 30 Федерального закона «О государственных трудовых пенсиях в РФ». В нём появится дополнительный пункт, устанавливающий, как нужно поступить, если документы со сведениями о заработной плате будущего пенсионера полностью или частично потеряны. В этой ситуации предложено исчислять пенсию исходя из средней зарплаты в РФ в декабре 2001 года. Дата выбрана потому, что размер зарплаты имеет значение для вычисления той части пенсии, что была заработана до 1 января 2002 года, когда вступил в силу нынешний пенсионный закон.