Вычисляем базу

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№ 16(308) от 26.04.2012 [ «Аргументы Недели » ]
Министерство финансов РФ подготовило письмо с пояснениями к порядку получения имущественного вычета при покупке дома, квартиры или комнаты. В нём объясняется, как именно следует рассчитывать сумму фактически понесённых расходов.
Как следует из письма ведомства от 19 марта 2012 года №03-04-05/7-323, при расчёте суммы для исчисления вычета должны учитываться в том числе и средства, полученные гражданином от государства. Например, жилищная субсидия или деньги, которыми обеспечивается государственный жилищный сертификат. В ведомстве сочли, что суммы субсидии, направленные налогоплательщиком на приобретение квартиры, являются его расходами. Поэтому при расчёте суммы фактически понесённых расходов эти деньги тоже учитываются.
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