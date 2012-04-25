Вычисляем базу

Министерство финансов РФ подготовило письмо с пояснениями к порядку получения имущественного вычета при покупке дома, квартиры или комнаты. В нём объясняется, как именно следует рассчитывать сумму фактически понесённых расходов.

Как следует из письма ведомства от 19 марта 2012 года №03-04-05/7-323, при расчёте суммы для исчисления вычета должны учитываться в том числе и средства, полученные гражданином от государства. Например, жилищная субсидия или деньги, которыми обеспечивается государственный жилищный сертификат. В ведомстве сочли, что суммы субсидии, направленные налогоплательщиком на приобретение квартиры, являются его расходами. Поэтому при расчёте суммы фактически понесённых расходов эти деньги тоже учитываются.