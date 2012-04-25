«Больничные» новости

В ближайшее время россиян ожидают очередные новшества в порядке выдачи и оплаты больничных листов. Максимальный срок продления листка нетрудоспособности уменьшится, а работникам обанкротившихся компаний станет понятнее, как получить причитающиеся выплаты.

Новый порядок выписки и продления листков временной нетрудоспособности начал действовать с 22 апреля. Раньше врач имел право выписать больному бюллетень не более чем на 10 дней, а при необходимости – самостоятельно продлить его до месяца. Если требовалось более долгое лечение, решение о продолжении «медицинского» отпуска принимала врачебная комиссия. Теперь правила изменились. Срок «первоначального» действия больничного листа увеличен до 15 дней. При этом продлевать его единолично доктор не сможет: решение комиссии потребуется в любом случае. Одновременно с этим изменились «границы» больничных отпусков для граждан, которые обращались к стоматологам или фельдшерам. Теперь эти специалисты, как и остальные врачи, смогут выдавать больничный лист на 10 дней. При прежних порядках этот срок был в два раза меньше.

Вторая новость касается работников исчезнувших организаций и учреждений. Фонд социального страхования выпустил письмо, в котором подробно рассказывается о получении пособий от обанкротившегося или обнищавшего работодателя.

В письме говорится о двух случаях, когда граждане могут обратиться за пособием в Фонд социального страхования. Во-первых, ФСС выплатит пособие, если организация прекратила существование, а причитающиеся на тот момент больничные деньги не выдала. Второй возможной причиной станет финансовая «немощь» предприятия, когда на его счёте недостаточно денежных средств.

Вместе с заявлением в территориальный отдел ФСС нужно будет принести пакет документов. Помимо заявления на выплату и самого больничного листа понадобятся справка о заработной плате и документ, подтверждающий страховой стаж (справка с места работы или трудовая книжка). Для подтверждения того, что работодатель действительно прекратил свою деятельность, потребуется решение суда. Впрочем, пугаться не стоит: такие дела суды будут рассматривать в особом порядке. Корпеть над составлением заявления тоже не придётся: на сайте ФСС выложен образец документа. Выплатить пособие органы ФСС будут обязаны в течение 10 дней.

Отметим, что в письме отдельно оговариваются ситуации, когда работодатель исчез и невозможно установить его местонахождение. ФСС полностью снимает с себя ответственность за такие ситуации. «Выплата пособий в указанных ситуациях территориальными органами Фонда действующим законодательством не предусмотрена», – говорится в документе.