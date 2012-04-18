Коммуналка по правилам

В редакцию «АН» поступает множество писем, связанных с правилами предоставления коммунальных услуг. Главный вопрос, который волнует наших читателей: каким документом сегодня должны руководствоваться жители и управляющие компании: «старым», образца 2006 года, или новым, появившимся менее года назад? Публикуем наши разъяснения.

На сегодняшний день главным документом в сфере предоставления коммунальных услуг считаются одноимённые Правила, утверждённые Постановлением правительства РФ от 6 мая 2006 года №307. Новая версия этих Правил, о которой читатели нас постоянно спрашивают, вышла в мае 2011 года. Она также была утверждена правительством (Постановление от 6 мая 2011 г. №354). Однако нормы, прописанные в данном документе, в силу пока не вступили. Связано это со следующим фактором. Для того чтобы эти нормы заработали, должны быть изменены правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг. Правительство РФ определило, что новые Правила вступят в силу спустя два месяца после появления этих изменений, которые (и это самое существенное) ещё предстоит разработать и утвердить. На данный момент об окончании работы не объявлялось – а значит, и потребителям, и поставщикам следует ориентироваться именно на

307-е постановление, а также дополняющие его документы – Правила установления и определения нормативов потребления и Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Тем не менее после принятия постановления новшества в сфере предоставления коммунальных услуг всё же появились. В том же документе приводятся Изменения, которые вносятся в действующий порядок. Они вступили в силу с момента опубликования документа – то есть уже в июне прошлого года. Все нормы, которые изменились, можно условно разделить на две группы. В первую входят перемены, связанные с исчислением платы за потреблённые ресурсы. Так, отныне отменено право управляющих компаний начислять корректировки платы за воду и электричество жителям домов, не оборудованных коллективными приборами учёта (пп. «а» п. 2 Изменений). Исключение сделано лишь для теплоснабжающих организаций: корректировки по отоплению по-прежнему законны. Ещё одно новшество затрагивает жителей домов, где установлены общедомовые счётчики, а индивидуальные приборы учёта есть лишь в части квартир. Отныне плата за общедомовые расходы делится на всех, пропорционально расходам, зафиксированным счётчиком (для владельцев приборов учёта), или по нормативу (для тех, у кого счётчика нет).

Вторую группу составляют правила, вносящие уточнения в порядок предоставления коммунальных услуг. В частности, чётко определено, кто должен платить за отопление и освещение мест общего пользования и к каким расходам относится эта плата: к содержанию общего имущества или же к плате за потреблённые ресурсы. Отныне соответствующие пункты в Правилах предоставления коммунальных услуг сформулированы так, что поводов для многозначных толкований не остаётся. Расход ресурсов на отопление и освещение к содержанию имущества отношения не имеет, и должен «обсчитываться» в соответствии с установленными тарифами, а обязанности по оплате ложатся на жителей. Также к этой же группе можно отнести правило, по которому срок задолженности за коммунальные услуги, по истечении которого происходит отключение воды, света, газа и тепла, составляет не полгода, как прежде, а три месяца.