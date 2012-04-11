Экзамен не по-детски

До официального старта выпускной кампании в российских школах остаётся совсем немного. С 20 апреля по 4 мая пройдёт «нулевая волна» ЕГЭ (для тех, кто вынужден сдавать экзамены досрочно), а с 28 мая начнутся экзамены в основном потоке. Организаторы пообещали, что правила проведения нынешнего экзаменационного марафона будут беспрецедентно жёсткими.

Поводом к «закручиванию гаек», безусловно, стали многочисленные скандалы прошлого лета. Самой громкой историей, напомним, стало массовое списывание на экзамене по математике. Выяснилось, что некие доброхоты организовали группу в социальной сети, где все желающие за определённую плату могли делиться сфотографированными заданиями и получать готовые ответы. Чем и воспользовались тысячи выпускников, которые без труда «перекатали» готовые ответы с экранов мобильных телефонов.

В этот раз, как уверяют организаторы, такие фокусы не пройдут. Во-первых, за использование мобильников на экзамене предусмотрена административная ответственность – штраф до 3 тыс. рублей. Во-вторых, наказывать отныне будут не только тех, кто воспользовался чужими ответами из Сети. Выпускники, рискнувшие выложить контрольно-измерительные материалы в Интернет, тоже понесут ответственность. Вычислить их не составит труда. По словам организаторов ЕГЭ, каждый бланк строго индивидуален, имеет персональный штрих-код и несколько степеней защиты. И понять, в каком регионе и на чью фамилию он был выдан, будет довольно просто. Наказание будет жёстким: результаты экзамена аннулируют, и пересдать его получится только через год (а не в резервный день, как раньше).

Дискуссионным пока остаётся вопрос об использовании глушителей мобильной связи на пунктах приёма экзамена. Напомним, что в общероссийских Правилах, регламентирующих сдачу Единого экзамена, такие пункты так и не появились (несмотря на многочисленные просьбы общественников). Федеральные чиновники пока лишь «настоятельно рекомендуют» местным управлениям образования использовать эту меру. Региональные власти принимают решение самостоятельно. Например, в Нижегородской области глушилки будут обязательно, а в Башкортостане над этим пока размышляют. Тем не менее некоторые общественные организации выступают резко против этого новшества.

«Во-первых, никто не изучал влияние этих глушилок на здоровье школьников, – говорит Виктор Панин, руководитель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг. – Во-вторых, в России нет ни одного нормативного документа, разрешающего использовать такие средства в ходе ЕГЭ, – а значит, эта мера на данный момент полностью незаконна, и любой суд это подтвердит. Я не против глушилок в принципе, но давайте сделаем это разумно и не будем в прямом смысле слова рисковать здоровьем выпускников!»

Вторым новшеством этого «экзаменационного сезона» станет обязательное присутствие общественных наблюдателей. В прошлые годы общественный контроль был лишь рекомендован. Теперь он обязателен. Наблюдатели получат право присутствовать на экзамене и во время подачи апелляций и смогут оперативно сообщать о замеченных нарушениях. Занять этот пост может любой желающий – за исключением близких родственников тех, кто сдаёт ЕГЭ в этом году. А о том, какими будут права и обязанности, можно будет узнать на специальном сайте, который будет создан в ближайшее время по инициативе Общественной палаты РФ.

«Работу наблюдателей мы вместе с нашими коллегами в регионах координируем с 2009 года, – рассказывает «АН» Юрий Съедин, секретарь Комиссии общественной палаты по развитию образования. – Однако необходимость полноценно информировать добровольцев возникла только сейчас – прежде всего в связи с тем, что их полномочия значительно расширились. Раньше они могли присутствовать только в экзаменационных аудиториях. Теперь наблюдатели вправе следить за тем, как проходят заседания экзаменационной комиссии, как опечатывают и увозят работы. Считаю, что без подробных инструкций не обойтись. И, надеюсь, наша совместная работа поможет сделать экзамен честным».